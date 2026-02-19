So gehen Hochzeitsgeschenke: Dieses Paar bekommt extrem teure RTX 5090-GPU, jede Menge RAM und eine CPU umgehängt

Über diese Hochzeitsgeschenke dürfte die Freude sehr groß gewesen sein (Bild: instagram.com/ichbindirencan/).

Hochzeiten sind teuer und Flitterwochen ebenfalls. Da kommt die Tradition gerade recht, dem Brautpaar ordentlich Bargeld zu schenken. Normalerweise wird es den frisch Vermählten ans Revers geheftet. In diesem speziellen Fall hier haben die beiden aber (auch) PC-Hardware geschenkt bekommen – und zwar richtig teure.

Hochzeitsgäste lassen sich nicht lumpen und schenken teuren RAM und noch teurere GPU

Daneben sehen die paar Geldscheine der meisten anderen Gäste ziemlich knauserig aus: Ein Freund des Paars und womöglich auch der Trauzeuge hat dem Gatten eine Grafikkarte im Wert von mehreren tausend Euro geschenkt. Eine RTX 5090, um genau zu sein, die aktuell für 3.300 Euro aufwärts erstanden werden kann.

39:01 3.000€ für eine Grafikkarte? Die Hardware-Krise ist zurück – und sie ist schlimmer!

Autoplay

Das war aber noch nicht alles. Während es die absolute Luxus- und High End-GPU gab, wurde der Braut jede Menge Arbeitsspeicher umgehängt. Sie hat gleich mehrere RAM-Kits geschenkt bekommen, deren Wert ebenfalls in die Tausender gehen dürfte.

Leider können wir auf den Bildern und dem Video nicht genau erkennen, um welche Art von Arbeitsspeicher es sich handelt. Aber wenn es DDR5-RAM ist (wovon wir ausgehen), dann kostet diese Ansammlung davon ebenfalls ein kleines Vermögen.

Ein anderer Gast geht ebenfalls mit dem Hardware-Trend und hängt dem Bräutigam zusätzlich zur GPU auch noch einen Intel Ultra-Prozessor um den Hals. Je nach Version schlägt der mit mehreren hundert Euro zu Buche. Der neue Gaming-Computer ist also fast komplett, hier fehlen jetzt eigentlich nur noch SSDs, Netzteil, Motherboard und ein Gehäuse samt Lüftern.

Dass hier nicht auch die momentan ebenfalls horrend teuren SSDs verschenkt wurden, stellt natürlich eine verpasste Chance dar, aber ein bisschen Bargeld hat das Paar ja zum Glück auch noch bekommen. Hier könnt ihr euch das Spektakel im Video ansehen:

Die beiden Beschenkten scheinen genau die Richtigen für diese Ausnahme-Präsente zu sein. In diversen Hochzeitsfotos werden die neuen Habseligkeiten gefeiert und in der Caption schreibt der Bräutigam auch noch, man solle doch einfach eine neue Tradition daraus machen, zur Hochzeit Grafikkarten zu verschenken.

Unter dem Haupt-Hochzeitsbild heißt es dann sogar vielsagend:

"Leute, ich habe verloren. Die Sims 2 > CS2."

Vor gar nicht allzu langer Zeit hat ein anderes Hochzeitspaar von Sony PS5-Spiele zur Hochzeit geschenkt bekommen. Das ist zwar ebenfalls eine nette Geste und war wohl vor allem ein Publicity-Stunt, spielt aber natürlich in einer ganz anderen Liga, als jemandem eine RTX 5090 zu schenken. Vielleicht sollte irgendwer mal versuchen, Nvidia zur eigenen Hochzeit einzuladen, vielleicht klappt es ja.

Was war das beste Geschenk, das euch jemals gemacht worden ist?