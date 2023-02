Hogwarts Legacy: Vorsicht, nach Askaban kommt ihr nur, wenn ihr die richtige Entscheidung trefft

Hogwarts Legacy steckt voller Schauplätze, die Fans der Bücher und Filme sofort wiedererkennen werden. Mit dem Zauberergefängnis Askaban ist auch einer der düstersten Orte der Vorlage im Spiel zu finden. Allerdings gibt es für euch nur eine einzige Gelegenheit, dort hinzukommen und Dementoren oder den Patronus-Zauber mit eigenen Augen zu sehen.

Achtung! Es folgen vage Spoiler zur Freischaltung und den Inhalten der Quest.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy: So kommt ihr nach Askaban

Nur für Hufflepuffs: Wollt ihr selbst Askaban einen Besuch abstatten, müsst ihr zwingend zu Beginn des Spiels das Haus Hufflepuff wählen. Jedes der vier Häuser in Hogwarts Legacy bekommt nämlich eine eigene Hausmission, die den anderen verwehrt bleibt.

In der Hufflepuff-Mission, die ihr etwa auf Level 6 freischaltet, erfahrt ihr per Eule, dass das Portrait von Eldritch Diggory im Gemeinschaftsraum eures Hause mit euch sprechen will. Eure Aufgabe ist nun, die Unschuld einer Hexe zu beweisen, die fälschlich in Askaban inhaftiert ist. Dafür reist ihr auch zum Gefängnis, um mit ihr zu sprechen.

Der Abschnitt in Askaban ist dabei ziemlich kurz und ihr könnt später nicht dorthin zurückkehren - trotzdem wirkt es erstaunlich, dass ein so bekannter Schauplatz nur einem einzigen Haus vorbehalten bleibt.

Es ist außerdem nicht der einzige Ort um Hogwarts, der Spieler*innen verwehrt bleibt:

Zumindest müsst ihr nicht allzu weit in Hogwarts Legacy reinspielen, um die Quest absolvieren zu können, sie steht euch nämlich bereits nach wenigen Stunden zur Verfügung. Ähnlich sieht es bei den anderen Häuserquests aus, wenn ihr wirklich alles im Spiel sehen wollt, ohne es gleich viermal komplett durchzuspielen. Zum Glück ist es nicht allzu schwer, nach Gryffindor, Slytherin und Co. zu kommen, denn bei der Häuserwahl habt ihr das letzte Wort.