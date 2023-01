Hogwarts Legacy sortiert euch zwar in ein Haus, aber ihr habt trotzdem das letzte Wort

Viele Harry Potter-Fans warten bereits ungeduldig auf den Release von Hogwarts Legacy am 10. Februar 2023, um sich endlich als Hexen und Zauberer in die magische Welt stürzen zu können. Bevor es im Spiel aber so richtig losgehen kann, müsst ihr erst eine wichtige Entscheidung treffen. Nämlich welches euer Haus werden soll: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oder Ravenclaw.

Traditionell trifft der sprechende Hut diese Entscheidung für Schüler*innen und auch in Hogwarts Legacy ist das nicht anders. Allerdings heißt das nicht, dass ihr seiner Entscheidung einfach ausgesetzt seid.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Der Sprechende Hut wählt euer Haus, aber zwingt euch nicht

Wie die Entwickler*innen auf Twitter noch einmal bekräftigen, müsst ihr die Entscheidung des Sprechenden Hutes nicht einfach hinnehmen. Zwar dürfte der Hut eine Empfehlung aussprechen, aber am Ende könnt ihr trotzdem frei wählen: "Vergesst nicht, Hexen und Zauberer haben immer das letzte Wort wenn es darum geht, zu welchem Haus sie gehören."

Ähnlich läuft es auch in der Buchvorlage ab. Zwar will der Sprechende Hut Harry eigentlich nach Slytherin schicken, sortiert den Jungen mit der Blitznarbe aber auf seinen expliziten Wunsch doch nach Gryffindor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Vermutlich müsst ihr also auch im Spiel einige Fragen beantworten und bekommt dann eine Empfehlung, bevor ihr eure finale Entscheidung trefft. Hogwarts Legacy will Spieler*innen offensichtlich möglichst viel Entschiedungsfreiheit zu geben, was natürlich auch zum Open World-Ansatz des Spiels passt.

Was ihr sonst in der Welt erkunden könnt, zeigt dieser Gameplay-Trailer:

5:38 Hogwarts Legacy - Gameplay-Trailer zeigt Flüge mit dem Besen und dem Hippogreif

Mehr zu Hogwarts Legacy:

Wählt schon jetzt euer Hogwarts-Haus

Ihr müsst übrigens nicht bis zum Release des Spiels warten, um euch eines der vier Häuser auszusuchen. Bereits jetzt könnt ihr nämlich per App oder auf der WizardingWorld-Webseite an einem Quiz teilnehmen, mit dem der Sprechende Hut euch nach Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oder Ravenclaw sortiert. Verknüpft ihr dann euren Account, bekommt ihr sogar exklusive Gratis-Items. Wie genau ihr euer Hogwarts Haus schon wählt und was ihr bekommt, erklären wir euch hier.