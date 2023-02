Hogwarts Legacy: Trophäen-Tracker verrät Zeit für Platin, Anzahl der Nebenquests und mehr

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar für PS5, Xbox Series X/S und den PC, jedoch befinden sich bereits Exemplare des Open World-Abenteuers im Umlauf. Über den bekannten Twitter-Kanal PlayStation Game Size kommen jetzt weitere Fakten über das Zauberschulen-Spiel ans Licht, darunter, wie lange ihr circa für die Platin-Trophäe braucht, wie viele Besen-Rennen es gibt und mehr.

Anzahl der Besen-Rennen, Nebenquests und mehr

Diese Infos gehen laut PlayStation Game Size aus dem Trophy-Tracker der PS5 hervor:

Zeit für Platin-Trophäe: 50 bis 70 Spielstunden

34 Gegnertypen

26 Zauber (eine Liste aller Hogwarts Legacy-Zauber findet ihr hier)

findet ihr hier) 57 Nebenquests

95 Merlin Trials

603 Collectibles

3 Besen-Rennen

2 Kampf-Arenen

Laut Avalanche Software sollen sich die Nebenquests außerdem mehr oder weniger auf die Hauptstory auswirken. "Die Interaktion mit jemandem in einer Nebenquest wird sich darauf auswirken, wie sie mit ihm in der Hauptgeschichte interagieren – und umgekehrt", verriet Writer Moira Squier vor einigen Tagen in einem Interview mit GameRadar+.

Kurz vor dem Release könnt ihr euch hier noch einmal den Launch-Trailer anschauen:

2:28 Hogwarts Legacy - Der Launch-Trailer entführt euch in die Wizarding World

Hogwarts Legacy Spielzeit: Laut PlayStation Game Size soll die Spielzeit der Kampagne von Hogwarts Legacy 15 bis 20 Stunden betragen (Nebenaufgaben nicht mit einberechnet). Im GamePro-Interview verrieten Designer Kelly Murphy und Narrative Lead Moira Squier jedoch, dass sich die Kampagnen-Spielzeit auf rund 40 Stunden belaufen soll. Die konkrete Zeit können wir euch erst nennen, wenn wir das Open World-Spiel selbst beendet haben.

In diesem Artikel fassen wir übrigens alle Infos zusammen, die ihr vor dem Release des Spiels wissen müsst:

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy im Early Access

Hogwarts öffnet regulär am 10. Februar seine Pforten, jedoch gibt es noch einen Early Access, der am 7. Februar startet.

Um Hogwarts Legacy schon ab dem 7. Februar zocken zu können, müsst ihr entweder die Collector's Edition (299 Euro) oder Deluxe Edition (84,99 Euro) kaufen, die euch auf PS5 zudem eine exklusive Mission beschert. Alle Infos zum Early Access findet ihr in der verlinkten GamePro-Übersicht.

Auf der Xbox könnt ihr dank eines Tricks sogar schon ab heute Mittag loslegen.

Werdet ihr in Hogwarts Legacy nach Trophäen jagen?