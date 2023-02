Hogwarts Legacy mit KI-Begleitern: So sieht das Companion-System dank Mod aus

Eigentlich bietet Hogwarts Legacy keine richtigen KI-Companions. Euch begleiten also nie echte Begleiter und ihr habt auch keine Party wie in vielen RPGs. Aber zum Glück gibt es die Modding-Community, die solche Probleme beheben kann. Wie in diesem Fall: Selbstverständlich existiert bereits eine Mod für ein Companion-System.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy. Wieso und wie wir trotzdem drüber schreiben, lest ihr hier.

Hogwarts Legacy mit KI-Begleitern spielen: So geht's, aber es ist ziemlich kompliziert

Darum geht's: Die Rollenspielmechaniken in Hogwarts Legacy fallen eher rudimentär aus. Ihr könnt zum Beispiel nicht so richtig fies und gemein sein und es gibt auch keinerlei Begleiter*innen. Zumindest nicht so, wie wir sie aus vielen anderen RPGs kennen. Darum gibt es jetzt eine Companion-Mod, die Abhilfe schafft.

Hier auf NexusMods könnt ihr euch die schlicht Companions Mod betitelte Mod herunterladen. Allerdings reicht es nicht einfach nur, das Programm zu installieren. Ihr müsst auch noch ordentlich an euren Savegames herumdoktern. Ihr solltet sie also vorher dringend separat abspeichern, ansonsten findet ihr die Anleitung ebenfalls bei NexusMods.

Was bringt das? Ihr könnt im Anschluss nicht nur mit einigen Companions um die Häuser ziehen, sondern die auch noch mit Zaubersprüchen ausstatten. So besteht zum Beispiel die Möglichkeit, mit Professor Garlick unterwegs zu sein und die Begleiter können sogar im Kampf mit unverzeihlichen Flüchen um sich werfen.

So sieht das dann zum Beispiel aus:

Hier könnt ihr euch noch mehr Hogwarts Legacy-Gameplay mit installierter Begleiter-Mod ansehen:

Wer zwar nicht alleine unterwegs sein will, aber auch keine Lust auf KI-Begleiter hat, kann sich freuen. Es gibt nämlich auch eine Mod, die Koop-Multiplayer in Hogwarts Legacy einführt. Die wurde zwar noch nicht vollständig veröffentlicht, lässt euch dann aber mit euren Freund*innen zusammen spielen.

