Hogwarts Legacy-Bug lässt euch auf Besen surfen und dabei sogar zaubern

In Hogwarts Legacy ist der Besen die erste Wahl zum Fliegen.

Der Besen ist das erste Mittel der Wahl, wenn Hexen und Zauberer die Umlande von Hogwarts Legacy erkunden wollen. In einem separaten GamePro-Guide haben wir euch gezeigt, wie ihr den Besen bekommt und damit fliegen lernt.

Ein Spieler hat nun einen Bug entdeckt, durch den ihr auf dem Besen laufen und dabei sogar noch Zauber wirken könnt. Wir zeigen euch, was für Schritte ihr befolgen müsst, um selbst auf dem Besen zu surfen.

Anleitung zum Besen-Surfen

Um den Glitch zu nutzen, müsst ihr zunächst die Schnellreisefunktion nutzen und euch zum Nordausgang von Hogwarts begeben. Dort findet ihr links und rechts von der Brücke kleine Steinmauern.

Rennt nun direkt auf die Mauer zu und drückt kurz vor der Mauer den Button, mit dem ihr das Menü zum Brauen von Tränken öffnet. Der Button muss nach dem Drücken weiterhin festgehalten werden. Drückt direkt danach den Sprungknopf, um über die Mauer zu springen. Das Ziel ist es, den Sprung auszulösen, bevor das Menü aufploppt.

Im folgenden Video erklärt YouTuber PlayDohBear, wie das funktioniert:

Während ihr den Menü-Button noch gedrückt haltet, müsst ihr die Tasten zum Aufsitzen auf dem Besen drücken und dann so oft wie möglich die Taste zum Springen spammen. Sollte alles funktioniert haben, schwebt ihr auf dem Besen.

Was ist das Coole daran? Ihr könnt vom Besen aus Zauber wirken. Dadurch könnt ihr euch Gegnern stellen, die keine Reichweite haben und euch somit nicht mehr treffen können.

Mehr Tricks mit dem Glitch

Zu Beginn kann es sein, dass der Trick nicht ganz funktioniert. Der Charakter könnte sich in einer Sequenz befinden, in der er unendlich tief fällt. Dann können keine Zauber gewirkt werden. Um das Problem zu umgehen, müsst ihr kurzzeitig den Boden berühren, damit die Laufen-Sequenz beginnt und ihr vom Besen aus Zauber wirken könnt.

Es kann übrigens jeder x-beliebige Vorsprung genutzt werden, über den ihr drüber hüpfen könnt, um den Glitch auszulösen. Sollte der Trick nicht beim ersten Mal funktionieren, bleibt dran und wiederholt den Versuch.

Wie kann ich den Bug beenden? Um vom Besen zu steigen, müsst ihr erneut die Schnellreisefunktion nutzen. Alternativ fliegt ihr zum Boden, geht ins Menü zum Brauen von Tränken und drückt die Taste zum Absitzen. Die Schnellreisefunktion ist hier die deutlich elegantere Variante.

Mit dem Bug könnt ihr übrigens auch in eine Art Cinematic-Modus wechseln. Dafür müsst ihr nah genug an den Boden fliegen und dort ganz schnell die Taste zum Wegstecken eures Besens drücken. Kurz darauf seht ihr das Spiel aus der First Person-Sicht.

Eine weitere Spielerei ist das Herbeizaubern eines weiteren Besens. Um den herbeizurufen, müsst ihr euch lediglich in das Menü zum Brauen von Tränken begeben und dort erneut den Knopf zum Aufsitzen auf dem Besen drücken.

Welche Glitches habt ihr schon in Hogwarts Legacy entdeckt?