Hogwarts Legacy für Nintendo Switch 2 basiert technisch auf PS5 und Co, diese Verbesserungen erwarten euch

Das erwartet euch mit Hogwarts Legacy auf der Nintendo Switch 2.

Die Open World im Harry Potter-Universum von Hogwarts Legacy musste auf der Nintendo Switch mit etlichen technischen Einschränkungen auskommen. Auf der Nintendo Switch 2 sollten diese niedriger ausfallen.

Kein Port der abgeschwächten Switch 1-Version

Wie Entwickler Avalanche in einem neuen Trailer zur kommenden Version erklärt, basiert Hogwarts Legacy für die Switch 2 technisch auf der "Next Gen"-Fassung, also PlayStation 5, Xbox Series X und PC.

Das heißt nicht automatisch, dass wirklich alle grafischen Verbesserungen auf die Switch 2 wandern, aber zumindest bedeutet es einen ordentlichen Sprung im Vergleich zur Switch 1.

3:26 Hogwarts Legacy-Trailer zeigt, was technisch in der Nintendo Switch 2-Version steckt

Diese Upgrades wurden bestätigt:

höhere Auflösung

mehr FPS

höhere Texturauflösung

bessere Beleuchtung

höhere Anzahl von NPCs auf dem Bildschirm

reibungslose Kartenladezeiten (via Nintendo)

"ausgedehnte Größe des Schlosses"

Bestätigte Switch 2-Features:

GameChat-Unterstützung

Bewegungssteuerung

Maus-Steuerung mit den neuen Joy-Cons

Mit mehr Charakteren dürfte sich die Welt auch abseits von schickeren Texturen etwas lebendiger anfühlen als noch auf der ersten Nintendo Switch.

Die "ausgedehnte Größte des Schlosses" bezieht sich vermutlich auf die Einschränkungen in der Architektur von Hogwarts auf der älteren Hardware, wo es regelmäßig Ladezeiten zwischen verschiedenen Bereichen der Schule gab, anders als bei den großen Geschwistern.

Kann ich die Switch 1-Version upgraden?

Wenn ihr die originale Version für Nintendo Switch besitzt, könnt ihr diese ohne technische Verbesserungen per Abwärtskompatibilität auch auf der Nintendo Switch 2 spielen.

Einige Spiele wie Zelda: Breath of the Wild oder Civilization 7 bringen die Möglichkeit mit, für 10 Euro auf die technisch bessere Switch 2-Version zu upgraden.

Diese Option wurde für Hogwarts Legacy bisher noch nicht bestätigt. Anders als bei der Breath of the Wild: Nintendo Switch 2 Edition fehlt auch ein entsprechender Hinweis auf der Shop-Seite von Nintendo.

Mit etwas Pech verlangt Publisher Warner Bros. also einen Neukauf von euch, wenn Hogwarts Legacy am 5. Juni für Nintendo Switch 2 erscheint.



Was denkt ihr: Schaut ihr euch Hogwarts Legacy auf der Nintendo Switch 2 (nochmal) an?