Laut Hogwarts Legacy ist Dumbledores Tod noch viel grausamer als im Film

Albus Dumbledore ist eine der berühmtesten und zugleich beliebtesten Charaktere des Harry Potter-Universums. Der Schulleiter, der Harry immer liebevoll zur Seite steht, nimmt in den Büchern und Filmen eine wichtige Rolle ein, was seinen Tod in 'Harry Potter und der Halbblutprinz' umso dramatischer macht. Schauen wir uns aber in Hogwarts Legacy den Tatort mal genauer an, wirkt die Szene aus dem Film noch viel schlimmer, als sie ohnehin schon ist.

Dumbledore fällt und fällt und …

Um diese Szene geht's: Im sechsten Film 'Harry Potter und der Halbblutprinz' steht Draco Malfoy Dumbledore im Astronomieturm gegenüber und soll ihn töten. Da er es letztendlich nicht schafft, übernimmt Snape die Aufgabe und stößt den alten Schulleiter mit dem tödlichen Fluch Adava Kedavra aus dem Turm. Danach ist nur noch zu sehen, wie Dumbledore sehr weit in die Tiefe stürzt und von uns geht, äh fällt.

Hier gibt's die besagte Szene:

Während der alte Zauberer fällt und fällt wird schnell klar: Der Aufprall im Innenhof unter ihm nimmt kein weiches Ende. Ein Glück, dass wir das nicht mit ansehen müssen und Dumbledore selbst schon nichts mehr mitbekommt, da der unverzeihliche Fluch Adava Kedavra ihn direkt erledigt hat.

Geht es aber nach Hogwarts Legacy, sieht die Sache nochmal viel brutaler aus. Das hat auch ein Reddit-User festgestellt, der sich im Spiel den Astronomieturm und die Architektur darunter einmal genauer angeschaut hat. Nehmen wir das Spiele-Schloss nämlich als Ausgangspunkt, kann Dumbeldore gar nicht schön gerade nach unten Richtung Innenhof fallen, bis der Boden des Schulhofes den Rest erledigt. Stattdessen knallt er wohl gleich mehrmals an Dächern und Vorsprüngen ab, bis er letztendlich demoliert ganz unten ankommt.

Die ungefähre Fallroute hat der Reddit-User auf der Karte hier eingezeichnet:

Hier nochmal ein Screenshot dazu (die Spitze des Astronomieturms müsst ihr euch noch dazudenken):

Dumbledore, die "Kung-Fu-Puppe": Grundsätzlich macht es keinen Unterschied, ob Dumbledore auf direktem oder hartem Wege unten ankommt, immerhin ist er bereits tot. Aber Zweiteres macht die Szene nochmal tragischer – und gleichzeitig auch irgendwie komisch, wie manche User*innen finden, wenn sich das Ganze in der Fantasie mit Slapstick-Humor mischt:

Das ist eine furchtbare Vorstellung. Dumbledore, der aus 180 Fuß Höhe fällt, nur um wie eine Kung-Fu-Puppe aus den 80ern dann von einem anderen Dach abzuprallen und runterzurollen. Reddit: MammothJust4541

Durch diese Entdeckung kam übrigens auch die Diskussion in der Community auf, wie akkurat das Schulgelände im Spiel nachgebaut wurde. Auch wenn sich Hogwarts Legacy an den Filmen orientiert, bietet uns das RPG keinen 1 zu 1-Nachbau.

Das liegt nicht nur daran, dass das Schloss sich in den gut 100 Jahren, die zwischen den Geschehnissen des Spiels und der Filme liegen, verändert haben kann. Auch innerhalb der Filmreihe gibt es Unterschiede bei der Architektur des Schlosses. Auch wenn wir nicht alles sehen, dürfen wir im Film also weiterhin davon ausgehen, dass Dumbledore nicht wie ein Flummi oder Crashtest-Dummy die Dächer runterdonnert.