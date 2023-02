Als bekannt wurde, dass in Hogwarts Legacy Spieler*innen die drei unverzeihlichen Flüche lernen können, waren viele gespannt, wie sie wohl umgesetzt werden würden. Denn im Universum der Wizarding World landet ihr auch schon für lediglich einen der Zauber lebenslang in Askaban. Das wird euch im neuen RPG nicht geschehen und auch sonst scheint es nicht einmal eure Lehrer wirklich zu interessieren, was ihr außerhalb der Schule so lernt.

Der Fluch der Sallows

Um an die drei Flüche zu kommen, müsst ihr der Questreihe von Sebastian Sallow folgen. Die Schwester des Slytherin-Schülers wurde verflucht und ist dem Tod geweiht, wenn nicht bald eine Heilung gefunden wird. Doch alle haben Anne Sallow schon aufgegeben, bis auf Sebastian, der selbst nicht vor dunkler Magie zurückschreckt, um sie zu retten.

Der Questreihe zu folgen ist nicht ganz so einfach wie bei Poppy und Natty. Sebastian ist stark mit der Hauptgeschichte verwoben und seine Nebenquests gehen oft erst weiter, wenn ihr die vorherige Hauptquest mit ihm abgeschlossen habt. Achtet daher besonders auf die Eulenpost, die ihr von ihm bekommt.

Crucio lernen

Crucio lernt ihr während der Quest “Im Schatten des Studierzimmers”. Für sie braucht ihr ungefähr Stufe 16.

Aber Vorsicht: Ihr müsst euch gegen Ende des Auftrags aktiv dafür entscheiden, Crucio zu lernen. Das gilt auch für die anderen unverzeihlichen Flüche. Ihr habt jedes mal die Wahl, ob ihr sie überhaupt lernen wollt.

Dafür braucht ihr Crucio: Crucio betäubt Gegner im Kampf und fügt ihnen über eine gewisse Zeit Schaden zu. Zusätzlich werden Ziele verflucht, wodurch sie mehr Schaden durch andere Angriffe erleiden.

Ihr könnt Crucio mit dem passenden Talent noch verbessern, sodass bei jedem Angriff auf das gefolterte Ziel ein Energieball freigesetzt wird, der anderen Zielen Schaden zufügt, sie verflucht und auch Barrieren aller Farben bricht.

Imperio lernen

Imperio lernt ihr innerhalb der Quest “Im Schatten der Zeit”. Für diese Aufgabe solltet ihr Stufe 17 erreicht haben. Ihr müsst euch wie gesagt auch dieses Mal für das Lernen des Fluches entscheiden.

Dafür braucht ihr Imperio: Dank Imperio könnt ihr einen Gegner auf eure Seite ziehen, der dann seine Verbündeten angreift. Das funktioniert auch bei Bossgegnern, die ihre Schergen dann im Alleingang ausschalten. Imperio wirkt besonders gut beim Schleichen.

Unsichtbar könnt ihr Gegner gegeneinander aufhetzen und euch immer wieder zurückziehen, um die Abklingzeit abzuwarten. So leert ihr Camps ohne einen Finger zu rühren.

Mit einem Talentpunkt verfluchen beherrschte Gegner andere Ziele mit ihren Angriffen. Das ist ganz nett, aber nicht so effizient wie bei Crucio.

Avada Kedavra lernen

Den Todesfluch lernt ihr in der Stufe 28 Quest “Im Schatten des Relikts”. Hier wartet ein Bosskampf auf euch, für den ihr auf jeden Fall ordentlich aufgelevelt und euch mit Tränken eingedeckt haben solltet.

In eurem Gespräch zum Ende der Quest solltet ihr eure Begeisterung für den Todesfluch auf jeden Fall zum Ausdruck bringen und verlangen ihn zu lernen, wenn ihr Zugriff auf dieses mächtige Werkzeug haben wollt.

Dafür braucht ihr Avada Kedavra: Um eure erste Frage direkt zu beantworten: Ja, Avada Kedavra tötet wirklich alles mit einem Zauber, sogar Trolle und Bossgegner. Nur der Endboss des Spiels ist immun gegen die Kraft des Fluchs.

Den Effekt könnt ihr sogar noch verstärken, indem ihr Avada Kedavra noch mit einem Skillpunkt verbessert, sodass alle verfluchten Ziele gleichzeitig sterben. Zusammen mit dem verbesserten Crucio könnt ihr selbst große Gruppen auf einen Schlag auslöschen.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Leider hat der Todesfluch auch einen Nachteil. Er hat eine längere Abklingzeit als alle anderen Zauber. Überlegt euch also genau, wann ihr ihn einsetzt.

Welche Folgen haben die unverzeihlichen Flüche?

Keine Sorge: Falls ihr Angst davor habt, die drei Zauber zu lernen, da es negative Auswirkungen auf euch haben könnte, können wir euch beruhigen. Die Zaubererwelt in Hogwarts Legacy scheint zu eurem Glück zufällig immer in die andere Richtung zu schauen, wenn ihr unverzeihliche Flüche nutzt. Selbst bei unseren Ausflügen zusammen mit Professor Fig oder Schüler*innen von Hogwarts wie Natty bekamen wir nicht mal einen Kommentar zu hören, wenn wir Gegner mit Crucio folterten.

Nur innerhalb der Sebastian-Questreihe änderten sich einige Dialogzeilen, ansonsten gibt es überhaupt keine Auswirkungen. Das ist spielerisch praktisch, storytechnisch aber auch ein wenig enttäuschend.

Kann man die Flüche später noch lernen?

Falls ihr euch innerhalb der Quests gegen die Zauber entschieden habt, dann könnt ihr das Lernen nachholen. Sprecht dafür in der Krypta mit Sebastian. Der gibt euch Unterricht, wenn ihr doch in die dunkle Seite der Zauberei eintauchen wollt.

Erledigt das aber frühzeitig. Je nach euren Entscheidungen in der Quest könnte es sein, dass der Junge nicht mehr verfügbar ist.