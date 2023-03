Nach Hogwarts Legacy: Neues Harry Potter-Spiel könnte komplette Saga abdecken und zwar als LEGO-Abenteuer

Die LEGO Harry Potter-Spiele könnten eine Art Nachfolger bekommen.

Nicht nur der Hexenkessel, auch die Gerüchteküche brodelt: Nach dem großen Erfolg von Hogwarts Legacy liegt nahe, dass noch mehr Spiele im Harry Potter-Universum erscheinen. Eines davon könnte ein LEGO Harry Potter werden. Das besagt zumindest ein neuer Bericht, demzufolge viele andere Projekte für dieses Harry Potter-Spiel eingestellt worden sein sollen.

Kein LEGO Disney oder Guardians of the Galaxy, dafür aber LEGO Harry Potter?

Darum geht's: Angeblich arbeitet das Entwicklerstudio TT Games an einem großen und sehr ambitionierten LEGO Harry Potter-Spiel. Das soll sich einem Nintendo Life-Bericht zufolge wohl an LEGO Star Wars: The Skywalker Saga orientieren und die gesamte Franchise-Geschichte umspannen. Die Informationen sollen von mehreren Insider-Quellen stammen, mit denen gesprochen wurde.

Mehr wissen wir über das Projekt noch nicht. Fest steht eigentlich nur, dass – sollte der Bericht der Wahrheit entsprechen – das LEGO Harry Potter-Spiel noch eine ganze Weile auf sich warten lassen dürfte. Das letzte LEGO-Spiel von TT Games ist erst 2022 erschienen, ein paar Jahre dürfte die Entwicklung also noch dauern.

Angesichts des massiven Erfolges von Hogwarts Legacy wirkt das nicht nur seriös und gut denkbar, sondern sogar sehr wahrscheinlich. Das Harry Potter-Franchise ist trotz der extrem umstrittenen Autorin (siehe Info-Kasten) immer noch eine der erfolgreichsten Marken der Unterhaltungs-Branche, und zwar ganz allgemein, medienübergreifend.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy und generell Harry Potter-Spielen kommt indirekt Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Dafür weniger andere LEGO-Spiele: Offenbar muss das Entwicklerstudio für die Arbeit an dem LEGO Harry Potter-Spiel anderswo ordentlich kürzer treten. Das heißt, dass anscheinend eine ganze Reihe anderer Spiele eingestampft wurden. Bei den unteren davon bleibt allerdings unklar, ob ihre mögliche Einstellung mit Harry Potter zu tun hat:

Mandalorian-DLC: Die Skywalker-Saga sollte wohl einen Mandalorian-Story-DLC bekommen, der nun in der Schwebe sei.

Die Skywalker-Saga sollte wohl einen Mandalorian-Story-DLC bekommen, der nun in der Schwebe sei. Neues Batman-Spiel: Auch dieses LEGO-Projekt wurde wohl zugunsten des Harry Potter-Titels erst einmal auf Eis gelegt.

Auch dieses LEGO-Projekt wurde wohl zugunsten des Harry Potter-Titels erst einmal auf Eis gelegt. Großes LEGO Disney-Spiel: Generell eingestellt worden sein soll die Arbeit an diesem Mammutprojekt mit Figuren aus dem Dschungelbuch, Toy Story, Die Eiskönigin, Fluch der Karibik und vielen anderen.

Generell eingestellt worden sein soll die Arbeit an diesem Mammutprojekt mit Figuren aus dem Dschungelbuch, Toy Story, Die Eiskönigin, Fluch der Karibik und vielen anderen. LEGO Guardians of the Galaxy: Hier soll sogar erst nach 18 Monaten Entwicklungszeit der Stecker gezogen worden sein.

Hier soll sogar erst nach 18 Monaten Entwicklungszeit der Stecker gezogen worden sein. Project Rainbow Road: Ein Shooter ohne LEGO-Lizenz, dafür aber mit Warner Bros.-Marken wie DC, Rick and Morty oder Stranger Things – kommt wohl auch nicht.

Ein Shooter ohne LEGO-Lizenz, dafür aber mit Warner Bros.-Marken wie DC, Rick and Morty oder Stranger Things – kommt wohl auch nicht. LEGO Worlds: Sollte zunächst bei Playdemic entstehen, dann bei TT Games, jetzt gar nicht mehr.

Aber Achtung! Wir wissen nicht genau, ob dieser Bericht wirklich stimmt. Ihr solltet die möglichen Infos hier also noch mit der gebührenden Vorsicht genießen. Freut euch lieber nicht zu früh und wartet darauf, dass es offizielle Ankündigungen gibt.

Habt ihr Lust auf ein LEGO Harry Potter-Spiel, das sich über die Handlung aller Filme/Bücher erstreckt? Falls nicht: Welches der vermeintlich eingestampften Spiele wäre euch lieber?