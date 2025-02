Los Wolldemort, Avada Kedabra: In Hogwarts Legacy könnt ihr jetzt mit Haustieren kämpfen und erkunden, dank dieser offiziellen Mod

So macht ihr Hogwarts Legacy mit Haustieren und magischen Tierwesen unsicher.

Hogwarts Legacy lässt euch magische Tierwesen fangen, pflegen und züchten. Einen wirklichen Nutzen hat das aber kaum. Gemeinsam mit euren treuen Vierbeiner die Welt erkunden, geht eigentlich nicht. Dank der offiziellen Mod-Unterstützung der PC-Version lässt sich das jetzt jedoch ganz einfach ändern.

Mit Dekita Battle Pets von DekitaRPG könnt ihr nicht nur Spaziergänge mit normalen und übernatürlichen Tieren unternehmen, sondern sie auch als Hilfe im Kampf einsetzen, aufleveln und auf verschiedene Weise skillen. Die Mod rückt das Harry Potter-Adventure also ein Stück in Richtung Pokémon.

"Pokéwarts": Das kann Dekita Battle Pets

Ihr findet die Mod über den entsprechenden Reiter im Hauptmenü der PC-Version. Nach der Installation erscheint im Pause-Menü ein neuer Button auf der rechten Seite. Hier könnt ihr auswählen, welche Begleitung ihr mit auf eure Reise nehmen wollt. Zu Beginn stehen euch normale Tiere wie Hunde und Katzen zur Verfügung.

Um magische Tierwesen freizuschalten, müsst ihr sie erst regulär mit eurem Schnappsack für den Raum der Wünsche fangen. Die Mod wertet damit auch das normale Sammelfeature des Hauptspiels auf und verleiht dem ganzen etwas mehr Gewicht.

Das Auswahlmenü mit allen Tieren nennt die Mod passenderweise "Pokéwarts".

Als nettes Detail sind dabei auch ein paar bekannte Gesichter vertreten. Dazu gehört auch Ms. Norris, die Katze von Hausmeister Finch. Ein weiterer Höhepunkt, den wir euch nicht vorenthalten wollen, ist das Schaf Wooldemort. Dessen fantastischer Name, der ganz klar an Lord Voldemort angelehnt ist, funktioniert mit Wolldemort sogar auf Deutsch.

Falls ihr eher Lust auf menschliche Begleiter wie Sebastian oder Poppy habt, können wir euch noch eine andere Mod ans Herz legen:

Ein wildes Ms. Norris erscheint!

Werdet ihr in Begleitung eines Tierwesens in einen Kampf verwickelt, seid ihr nicht mehr auf euch allein gestellt. Welche Zauber eure Vierbeiner einsetzen, könnt ihr selbst entscheiden. Dazu gehören neben klassischen Angriffen wie Bombarda auch Support-Fähigkeiten wie Heilung.

Je nach Begleiter könnt ihr mehrere Skills aus einer langen Liste an Möglichkeiten auswählen, inklusive Zauber, die ihr selbst im regulären Spiel nicht lernen könnt. Magische Tierwesen besitzen außerdem eigene individuelle Zauber. Durch Kämpfe könnt ihr Wolldemort und Co. aufleveln, was die Stärke ihrer Angriffe erhöht.

Ein Wermutstropfen ist jedoch, dass es bisher keine neuen Animationen gibt. Eure Kampfkatze schießt also die entsprechenden Zauber auf eure Gegner, steht oder geht dabei aber ganz normal durch die Gegend. Zusätzlich macht DekitaRPG selbst darauf aufmerksam, dass es zu Bugs oder Balancing-Problemen kommen kann, die womöglich noch gepatched werden.

3:26 Hogwarts Legacy: Mod-Support für PC-Version bestätigt - Trailer zeigt erste Impressionen

Kommen Mods für Konsole? Bisher hat Entwickler Avalanche keine Mod-Unterstützung für Konsolen angekündigt. Allerdings lässt die nahtlose Integration der kuratierten Fan-Inhalte in das Spielmenü durchaus hoffen, dass auch PS5 und Xbox noch in den Genuss kommen werden. Ähnlich hat es Bethesda beispielsweise mit Skyrim oder Fallout 4 gemacht.