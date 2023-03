Das Hogwarts Legacy-Intro ist ein unnötiger Zeitfresser

Bevor wir nach Hogwarts kommen, müssen wir erst mal am Intro vorbei.

Hogwarts Legacy ist ein Open World-Spiel und lässt mir erwartungsgemäß viele Freiheiten. Ich kann Unterrichtsstunden besuchen und der Hauptstory folgen, aber mich stattdessen auch stundenlang im Schloss und der Umgebung herumtreiben.

Für den Auftakt des Spiels gilt das aber überhaupt nicht. Der ist völlig linear und in meinen Augen ziemlich zäh. Und das ist für mich gerade deshalb richtig ärgerlich, weil ich mehrere Häuser ausprobieren wollte.

Disclaimer: Auf Wunsch der/des Autor*in, wurde der Artikel anonym veröffentlicht.

Nach Hogwarts geht’s nur auf Umwegen

“Nichts wie auf in die Zauberschule”, dachte ich bei meiner ersten Reise in Hogwarts Legacy vorfreudig. Ich war voll und ganz darauf eingestellt, mich vom sprechenden Hut in ein Haus verfrachten zu lassen und meine Mitschüler*innen zu treffen. Stattdessen wurde ich aber erst mal auf einer gewöhnlichen Straße von Professor Fig in Empfang genommen und hatte einen ordentlichen Umweg vor mir:

Es gab eine (ungewollte) ausführliche Spritztour vom Kutschenabsturz mitten im Nirgendwo über Gringotts, bis ich endlich in der Zauberschule landete. Als ich dann ankam, wurde ich sofort auf meine Verspätung hingewiesen und dachte: “Ja, ich wünschte, es wäre anders.”

Das Intro hat einen klaren Zweck

Den Spieleinstieg habe ich gleich bei meinem ersten Abenteuer als ziemlich umständlich empfunden. Klar, bringt er einen Tutorial-Aspekt mit: So habe ich die Grundlagen der Steuerung und Kämpfe gelernt. Aber die hätte mir das Spiel doch auch perfekt direkt in Hogwarts beibringen können. Immerhin ist Hogwarts eine Schule - ein Ort, der geschaffen wurde, um zu lernen!

Zudem werden natürlich auch die Story und Bösewicht Ranrok im Intro eingeführt, aber auch das hätte meiner Meinung nach direkt im Schloss oder Hogsmeade und Co. geschehen können. Die Handlung wird schließlich nach der Einleitung dorthin verlegt. Der Auftakt des Spiels fühlt sich für mich aufgesetzt und gestreckt an und ich war wirklich froh, als ich endlich den Hut aufhatte - im wahrsten Sinne des Wortes.

Beim ersten Mal hat mich der sprechende Hut nach Slytherin gesteckt. Bis ich im zweiten Durchlauf wieder bei der Hauswahl angekommen war, hat es eine Weile gedauert.

Zumindest beim zweiten Mal würde ich das Intro gerne überspringen

Natürlich lässt sich über das Intro streiten. Vielleicht hattet ihr es gar nicht so eilig, nach Hogwarts zu kommen. Einige von euch haben diese kleine Tour sicherlich genossen und das ist auch völlig okay. Aber ich würde mir wirklich wünschen, diesen Umweg zumindest bei einem zweiten Durchlauf streichen zu können und direkt in der Zauberschule loszulegen.

Nicht wenige Fans werden Hogwarts Legacy ein zweites Mal angehen. Manche eventuell sogar schon vor Vollendung der Story, wie ich, weil ich gemerkt habe, dass ich doch lieber eine Ravenclaw-Hexe spielen möchte. Das wurde mir aber erst klar, als es schon zu spät war und ich schon in Slytherin untergekommen war.

Ich startete also nach rund zwei Stunden direkt noch mal neu und quälte mich dieses Mal so richtig durch das Intro. Die Mechaniken beherrschte ich bereits und trotzdem musste ich dem linearen Pfad folgen. Ähnlich wird es bestimmt vielen anderen Spieler*innen gehen, die nach Abschluss der Story ein zweites Abenteuer in einem anderen Haus erleben möchten.

Darum wäre es eine ganz simple Quality-of-Life-Verbesserung, den Tutorial-Abschnitt überspringen zu können, sobald ich ihn einmal absolviert habe. Ich hoffe, dass ein künftiger Patch das ermöglicht.

Wie findet ihr den Anfang des Spiels und habt ihr ihn bisher nur einmal oder mehrere Male erlebt?