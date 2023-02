Hogwarts Legacy - Geheimes Lumos-Feature offenbart traurige Werwolf-Geschichte

Lumos dient in Hogwarts Legacy in erster Linie dazu, euch in dunklen Gebieten Licht zu spenden. Aber habt ihr gewusst, dass der Zauber noch einen weiteren Nutzen hat? Darauf macht uns jetzt Reddit-Mitglied "KomradKomrad" (via Gamerant) aufmerksam. Denn Lumos dient nicht nur zur Orientierung, sondern offenbart auch eine traurige Geschichte, die uns ein Wandgemälde erzählt.

Werwolf-Gemälde mit tragischer Geschichte

Um dieses Gemälde geht's: In den Dungeons von Hogwarts findet sich ein Raum mit einem großen Gemälde, das eine Geschichte von einer jungen Frau und einem Werwolf erzählt. Der Clou? Strahlt ihr das Kunstwerk mit dem Lumos-Zauber an, dann ändern sich die Bilder des Gemäldes und damit gleichzeitig auch die Story, die es erzählt. Wie das aussieht, zeigen die unteren Bilder:

Die Story ohne Lumos: Schaut ihr euch das Gemälde ohne aktivierten Lumos-Zauber an, dann erzählt es die Geschichte einer jungen Mutter, die mit ihrem Kind in einer Burg lebt. Die Frau und ihre Gefolgsleute werden von einem Werwolf angegriffen, doch sie können das Wesen erfolgreich verjagen.

Die Story, wenn ihr das Bild mit Lumos anleuchtet: Betrachtet ihr das Bild mit aktiviertem Lumos-Zauber, dann verwandelt sich die Geschichte der jungen Frau in eine Tragödie. In dieser Version des Gemäldes hat sie ebenfalls ein Kind. Jedoch wird sie von dem Werwolf gebissen und daraufhin von ihren Gefolgsleuten vertrieben, da sie nun selbst ein Werwolf ist. Für ihr Kind ist sie nun eine Gefahr und muss es deshalb in fremde Hände geben, wie uns das letzte Bild des Wandgemäldes zeigt.

Das untere Youtube-Video zeigt euch, wie ihr den Raum mit dem Werwolf-Gemälde findet:

Generell lohnt es sich, Lumos an Wandgemälden auszuprobieren. Habt ihr beispielsweise die leeren Bilderrahmen entdeckt und wisst nicht, was ihr mit ihnen anstellen sollt. Ein Licht wird euch den Weg weisen.

