Bis zum Release von Hogwarts Legacy ist es nun nicht mehr lange hin. Am 10. Februar 2023 soll der Titel erscheinen, dem insbesondere viele Harry Potter-Fans schon entgegenfiebern dürften. Hogwarts Legacy kommt für nahezu alle aktuellen Plattformen, also PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC.

Allerdings könnt ihr nicht auf jeder dieser Systeme auch direkt im Februar loslegen. Im Gegenteil, gerade alle, die auf die Switch-Version warten, werden sich noch ziemlich lange gedulden müssen.

Der Grund: Der Release von Hogwarts Legacy ist gestaffelt, erfolgt also nicht für alle Versionen am selben Tag.

Release der Switch-Version erst im Sommer

Zunächst erscheinen die Versionen für PS5, Xbox Series X/S und PC, knapp zwei Monate später dann die für PS4 und Xbox One und schlussendlich wird auch die Switch mit einer Version bedacht.

Die genauen Release-Daten für die Hogwarts Legacy-Versionen:

Release der PS5, Xbox Series X/S & PC-Versionen: 10. Februar 2023

Release der PS4- & Xbox One-Versionen: 4. April 2023

Release der Nintendo Switch-Version: 25. Juli 2023

Die Switch-Fassung erscheint also ein knappes halbes Jahr (!) nach den ersten Versionen des Spiels. Eine Begründung dafür gibt es nicht, es ist aber naheliegend, dass Hogwarts Legacy aufgrund der technisch limitierteren Hardware der Switch einer größeren Anpassung bedarf.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Viel ist über die Switch-Fassung bzw. mögliche Anpassungen noch nicht bekannt, es deutet aber alles darauf hin, dass es von Hogwarts Legacy auch eine physische Retail-Version für die Nintendo-Konsole geben wird:

Während also alle mit einer Last Gen-Konsole noch etwas länger auf ihren Einzug in die Zauberschule warten müssen, steht der Release der PS5, Xbox Series X/S- und PC-Fassungen unmittelbar vor der Tür. Wer wissen will, wie uns unsere erste Gameplay-Stunde mit dem Titel gefallen hat, liest am besten Eleens große Preview zu Hogwarts Legacy.

