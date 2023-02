Hogwarts Legacy hat seltene Shiny Tierwesen und so fangt ihr sie

Falls ihr sowohl Fans von Pokémon als auch Hogwarts Legacy seid, gibt es eine gute Nachricht für euch: Denn auch im Harry Potter-Spiel könnt ihr seltene "Shiny" Varianten von Tierwesen finden. Ähnlich wie im Taschenmonster-Spiel haben diese schillernden Exemplare zwar keine besonderen Werte, dafür aber eine andere Färbung.

So findet ihr Shiny Tierwesen

In Hogwarts Legacy gibt es jede Menge zu entdecken und zu sammeln. Dazu gehören auch die wilden Tierwesen, die ihr fangen und im Raum der Wünsche halten könnt. Unter ihnen befinden sich aber auch besonders seltene Exemplare, ähnlich den Shinys aus den Pokémon-Spielen. Diese seltenen Varianten können anscheinend komplett zufällig unter ihren Artgenossen spawnen. Bislang ist also noch keine Methode bekannt, um sie verlässlich zu finden.

Allerdings gibt es zwei eindeutige Erkennungsmerkmale: Sie haben nicht nur eine besondere Färbung, sondern neben ihrem Namen außerdem einen kleinen Stern. Seid ihr euch also nicht sicher, ob es sich um eine Shiny-Form handelt, gibt der Name euch Gewissheit. Wie einige Fans berichten, lassen sich die Shiny Tierwesen sogar züchten - vorausgesetzt einer der Elternteile trägt einen Stern im Namen. Besonders Sammler*innen und Hobby-Züchter*innen dürften hier also eine Menge Freude haben.

In diesem Video könnt ihr bereits einige der Shiny Tierwesen sehen:

So fangt ihr Tierwesen

Bevor ihr Tierwesen allerdings überhaupt fangen könnt, braucht ihr erstmal einen ganz speziellen, verzauberten Gegenstand: Den Schnappsack. Ihr erhaltet ihn während der Quest "Der Elf, der Schnappsack und der Webstuhl" von Deek im Raum der Wünsche. Wie ihr den Raum freischaltet, lest ihr hier:

Habt ihr den Schnappsack, könnt ihr auf der Karte nach Symbolen mit einer Tatze suchen, hier findet ihr nämlich wilde Tierwesen. Zielt einfach mit dem Schnappsack auf sie und wendet den Zauber an, um sie zu fangen. Scheue Tierwesen könnt ihr mit Arresto Momentum auch erst einmal verlangsamen. Habt ihr alle Tierwesen in einem Gebiet gefangen, reist einfach zur nächsten Schnellreisestation, dann respawnen sie wieder.