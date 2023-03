Hogwarts Legacy-Map zeigt, dass ein Gemeinschaftsraum größer als alle anderen ist

Bis wir in Hogwarts Legacy alle Ecken und Enden des Schlosses entdeckt haben, vergehen viele Spielstunden. Wobei wir es genau genommen gar nicht vollständig erkunden können, da uns einige Bereiche verwehrt bleiben, wie eine Map-Analyse des Reddit-Users anurmhvhno zeigt. Die offenbart aber nicht nur versperrte Orte, sondern auch andere spannende Fakten, wie etwa, welches der vier Häuser den meisten Platz für sich beansprucht.

Wie ist der User vorgegangen, um all das herauszufinden? Als Grundlage dienten die Bilder der Minimap, die sich in den Spieledateien befinden. Daraus erstellte der User ein Modell des Schlosses und konnte so die genannten Dinge daraus ableiten. Genaue Angaben wie etwas die Quadratmeter gibt es aber nicht her.

Slytherin hat aus gutem Grund den größten Gemeinschaftsraum

Die wohl interessanteste Erkenntnis, die sich aus der Analyse ziehen lässt, ist der Größenvergleich der Gemeinschaftsräume (Wie sich die vier Häuser spielerisch unterscheiden, lest ihr dagegen hier). Während Gryffindor und Ravenclaw den wenigsten Platz haben, dürfen sich Hexen und Zauberer von Hufflepuff über einen etwas größeren Gemeinschaftsraum freuen. Den meisten Platz haben aber die Schüler*innen von Slytherin.

Böse Zungen könnten jetzt argumentieren, dass große Egos halt den meisten Platz brauchen, aber der Grund dafür liegt eigentlich nur in der Architektur. Sowohl die Gemeinschaftsräume von Hufflepuff als auch Slytherin liegen unterhalb des Schlosses und werden dadurch nicht durch andere Räume eingeschränkt.

In einem kleinen Clip hat anurmhyhno das veranschaulicht und die Gemeinschaftsräume passend zum Haus farblich markiert:

Das bedeuten die farblichen Markierungen:

Gemeinschaftsraum Hufflepuff: Gelb

Gemeinschaftsraum Ravenclaw: Blau

Gemeinschaftsraum Gryffindor: Orange-Rot

Gemeinschaftsraum Slytherin: Grün

Kartenkammer: Lila

Bibliothek: Türkis

Nicht begehbare Bereiche: Weiß

Hier nochmal der Gemeinschaftsraum von Slytherin in seiner vollen Pracht:

Nicht alle Bereiche in Hogwarts sind zugänglich

Das Video zeigt außerdem, welche Bereiche in Hogwarts für uns nicht begehbar bzw. ungenutzt sind. Dazu zählt beispielsweise der Turm, der zum Trophäenzimmer führt, der von innen viel schmaler ist als er von außen scheint. Außerdem ist die Kartenkammer als tiefster Punkt der Schule zu erkennen.

Und auch wenn wir die Kammer des Schreckens nicht betreten können, hat anurmhyhno zumindest den theoretischen Eingang so rot eingezeichnet, wie er in den Filmen verläuft:

Hogwarts Legacy ist seit dem 10. Februar 2023 auf Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC spielbar. Die Versionen für Xbox und und PS4 folgen am 4. April. Für die Nintendo Switch erscheint das Zauber-Rollenspiel im Harry Potter-Universum dagegen erst am 25. Juli 2023.