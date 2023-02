Hogwarts Legacy: So unterscheiden sich die 4 Häuser in Quests, Ausrüstung + mehr

Auch in Hogwarts Legacy wird die Zuordnung eures Hauses mit der Wahl des Sprechenden Hut zelebriert. Hier hat natürlich jeder Magier und jede Hexe eine ganz eigene Präferenz. Egal ob man mit den Werten des Hauses übereinstimmt, Fan bestimmter Charaktere ist oder nun mal lieber blau mag statt grün. Doch wie unterscheiden sich die Häuser eigentlich spielerisch? Könnt ihr als Slytherin so ein fieser Drecksack wie Draco Malfoy sein?

Wie ihr übrigens das Haus eurer Wahl bekommt und auf was ihr achten müsst, erfahrt ihr hier:

0 3 Hogwarts Legacy Das richtige Haus wählen - das müsst ihr wissen

Gemeinschaftsräume und Ausrüstung

Der größte Unterschied zwischen den vier Häusern sind auf jeden Fall die Gemeinschaftsräume und die Roben, die ihr über euer Abenteuer hinweg bekommen werdet.

Die Gemeinschaftsräume unterscheiden sich natürlich massiv. Sie sind nicht nur in verschiedenen Teilen des Schlosses, sondern auch alle sehr liebevoll mit einem eigenen Thema designt. Slytherins schauen in ihren dunklen bedrückenden Räumen direkt hinaus auf die Unterwasserlandschaft des Sees, während Hufflepuffs sich in einem gemütlichen Raum voller Pflanzen entspannen können.

Außerdem werdet ihr eure Roben fast immer passend zum gewählten Haus bekommen. Erwartet also nicht, als Ravenclaw in grünen Schlangenroben zum Unterricht zu marschieren. Zwar gibt es auch neutrale Kleidung, aber wenn ihr kein Orange mögt, dann ist Gryffindor nicht unbedingt die beste Wahl.

Beide Aspekte bleiben aber nur optisch. Es gibt keine Quests für Gemeinschaftsräume oder Aktivitäten darin und eure Kleidung hat keine zusätzlichen Funktionen für die Wahl eures Hauses. Auch ein Hufflepuff kann Roben finden, die Bonus-Schaden auf Crucio gewähren, aber dann halt fröhlich gelb sind.

Gespräche mit euren Mitschülern

In vielen Quests, in denen ihr mit anderen Hexen und Zauberern interagiert, gibt es leicht unterschiedliche Gespräche, die aber auf das gleiche Erlebnis hinauslaufen.

So gibt es zum Beispiel eine längere Auftragsreihe um die Dunklen Künste, die ihr zusammen mit dem Slytherin-Schüler Sebastian Sallow bestreitet. Hier könnt ihr auch als Ravenclaw die unverzeihlichen Flüche lernen, aber als Slytherin sprecht ihr etwas mehr über die Geschichte der Slytherins mit den dunklen Künsten.

Außerdem geben manche Questgeber einen zusätzlichen Kommentar ab, wenn ihr aus demselben Haus kommt wie sie selbst. Wirkliche Auswirkungen hat das aber nicht.

Trophäen und Quests

Falls ihr schon in unseren Trophäen-Artikel zu Hogwarts Legacy gesehen habt, dann werdet ihr vier unterschiedliche Erfolge für die Häuser sehen. Um diese zu bekommen, müsst ihr eine Quest abschließen, die ihr in den ersten paar Stunden von Hogwarts Legacy absolviert.

3 1 Mehr zum Thema Hogwarts Legacy: Vorsicht, nach Askaban kommt ihr nur, wenn ihr die richtige Entscheidung trefft

Diese ist Teil der Hauptgeschichte, wo ihr einige Buchseiten besorgen müsst. Jeder der Häuser erledigt den Job hier anders, mal weniger spektakulär wie bei Slytherin, wo ihr ein Tor mit Toast öffnet, oder aufregend wie der Besuch von Askaban als Hufflepuff. Aber auch hier ist das Ergebnis dasselbe. Habt ihr die Buchseiten, geht es für alle am selben Punkt weiter.

Auch das Ende ist für alle gleich. Wenn ihr also davon träumt als neuer Voldemort aufzusteigen, dann wird da leider auch als Slytherin nichts draus.

Hättet ihr euch mehr unterschiede im Gameplay gewünscht, oder seid ihr froh, dass ihr alles mit einem Charakter sehen könnt?