Die maximale Stufe zu erreichen ist nicht schwer, wenn ihr wisst, wie das Level-System funktioniert. Trotzdem werdet ihr ordentlich Zeit brauchen.

Wenn es um das Leveln in Hogwarts Legacy geht, reicht es nicht, wenn ihr nur Gegner oder Nebenquests erledigt. Irgendwann bekommt ihr einfach keine Erfahrung mehr, sodass viele Spieler*innen um Stufe 35 herum nicht mehr leveln können. Die Lösung dafür lässt sich leicht übersehen.

Eure Sammlung ist der Schlüssel

Leveln geht in dem Adventure von Portkey Games anfangs leicht von der Hand. Die ersten Stufen bekommt ihr fast hinterhergeworfen, während ihr durch die Kampagne spielt, vielleicht ein bis zwei Nebenquests mitnehmt und fleißig Sammelobjekte einsammelt. Doch irgendwann ist Schluss.

Plötzlich keine Exp mehr: Gerade bei Gegnern wird euch schnell auffallen, dass diese keine Erfahrung mehr geben. Habt ihr vorher 50 Spinnen erledigt und immer Erfahrung erhalten, so könnt ihr später so viele Krabbler mit Zaubern durch die Gegend schleudern, wie ihr wollt und erhaltet nicht einen einzigen Erfahrungspunkt. Dasselbe passiert auch mit Handbuchseiten, Prüfungen Merlins, Landeplattformen und so weiter.

Irgendwann bringen euch Kämpfe keine Erfahrung mehr ein. Konzentriert euch stattdessen auf die Sammelobjekte in der Welt.

All das hängt mit eurer Sammlung zusammen. Spinnen geben euch zum Beispiel nur so lange Erfahrungspunkte bei ihrem Ableben, bis ihr ihren Eintrag in der Sammlung aufs Maximum gebracht habt. Danach geben sie euch nur noch ihre Materialien, aber keinen Fortschritt mehr zum nächsten Level.

Genauso Tagebuchseiten: Habt ihr genug in Hogwarts gesammelt, dass ihr die Sammlung in dem Bereich abgeschlossen habt, gibt es keine Exp mehr. Habt ihr allerdings noch die Sammlung für Seiten in Hogsmeade offen, dann erhaltet ihr dort weiter Erfahrungspunkte fürs Sammeln.

Hogwarts Legacy geht sogar noch einen ganzen Schritt weiter. Wollt ihr Stufe 40 erreichen, gibt es nur einen Weg: Maximallevel erreicht ihr ausschließlich, wenn ihr die Sammlung zu 100% abschließt.

Tipps zum effizienten Leveln

Wenn man weiß, wie das Erfahrungssystem in Hogwarts Legacy funktioniert, dann gibt es einige Tricks, wie ihr zügig Leveln könnt. Außerdem möchten wir euch unsere zahlreichen Guides für die Sammlung ans Herz legen:

Kleidung aufzuwerten lohnt sich eigentlich nur in den seltensten Fällen. Aber es ist ein Eintrag in der Sammlung. Wertet daher auch schlechte Kleidungsstücke einmal mit billigen Materialien auf, bevor ihr sie verkauft. Das bringt jedesmal 25 Exp, zumindest, bis die Sammlung vollständig ist. Für Stufe zwei und drei braucht ihr zu viele Ressourcen. Spart euch das lieber.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Tagebuchseiten solltet ihr wirklich nur sammeln, während ihr noch Erfahrungspunkte bekommt. Jede bringt 80 Exp und sie sind somit besonders wertvoll. In der offenen Welt befinden sich sogar Markierungen auf der Karte. Dort bekommt ihr die Sammlung am einfachsten fertig. Kombiniert eure Ausflüge zu den Markierungen am besten mit den anderen Einträgen, wie den Prüfungen Merlins oder besonderen Feinden.

Erledigt Nebenquests so früh wie möglich, denn sie geben euch Anfangs doppelt Erfahrung. Einmal für den Abschluss der Quest und für die vielen Gegner, die ihr dort erledigt. Farmt ihr zum Beispiel ein paar Stunden Trolle, nur um die Sammlung vollzubekommen, dann ärgert ihr euch nur später, wenn ihr sie in mehreren kleinen Quests sowieso bekämpfen müsst.