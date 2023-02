Hogwarts Legacy - Die Prüfungen Merlins absolvieren und mehr Ausrüstung tragen

Als berühmtester Magier der Wizarding World spielt Merlin natürlich auch in Hogwarts Legacy eine wichtige Rolle. So könnt ihr seine Rätsel in den Ländereien um Hogwarts angehen. Die sind nicht nur unterhaltsam, sondern lösen auch eines der größten Probleme am Anfang des Spiels: zu wenig Platz für Ausrüstung.

Merlins Prüfungen freischalten

Nachdem ihr Natty in Lower Hogsfield getroffen habt, schaltet ihr die Quest “Prüfungen von Merlin” frei. In dieser erklärt euch die Forscherin Nora Treadwell, was es mit den Überbleibseln des Meistermagiers auf sich hat.

Mit Malvenblätter könnt ihr die Steinkreise überall in der Welt aktivieren. Sie werden euch auf der Karte angezeigt und verschwinden auch wieder, wenn ihr sie gelöst habt. Es ist also recht einfach einen Überblick über die über 90 Prüfungen zu behalten.

Die Blätter könnt ihr übrigens sehr einfach selber züchten. Wer sie nicht ständig im Vorbeigehen einsammeln will, kann in Hogsmeade Samen kaufen und sie dann in Blumentöpfen (Raum der Wünsche) oder im Gewächshaus des Schlosses anzubauen.

Wie ihr den Raum der Wünsche freischaltet, verraten wir euch hier:

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

So löst ihr alle Rätsel von Merlin

Anfangs wird es für euch so aussehen, als würden alle Prüfungen eine individuelle Herausforderung darstellen. Habt ihr aber genug gelöst, dann werdet ihr feststellen, dass sie immer den gleichen Mustern folgen.

So oder so solltet ihr immer zuerst Revelio einsetzen. Der Zauber zeigt euch alle Objekte in der Umgebung an, mit denen ihr interagieren könnt. Das verrät euch die Lösung häufig direkt. Beachtet auch, dass ihr auf euren Besen steigen könnt, um euch einen Überblick zu verschaffen. Das Rätsel wird dadurch nicht zurückgesetzt.

Fackelrätsel

Fackeln lernt ihr bereits während der Prüfung mit Nora kennen. Meistens müsst ihr drei Fackeln entzünden. Das funktioniert mit Incendio, aber ihr solltet besser Confringo dafür nutzen. Spätere Rätsel haben nämlich noch eine Zeitkomponente.

Entzündete Fackeln senken sich langsam zu Boden und erlischen, wenn sie diesen erreichen. Dann müsst ihr das Feuer in der richtigen Reihenfolge entfachen. Die höchste Fackel zuerst, die niedrigste zum Schluss.

Kugeln zerstören

Die einfachste Prüfung ist die mit den Kugeln. Zerstört mit eurem Standardangriff alle Orbs in der Umgebung. Meistens sind es drei Kugeln, die nebeneinander stehen und dann das ganze vier Mal. Jede Kugel wird von Revelio aufgedeckt.

Säulen

Es gibt zwei Arten von Säulenrätseln. Sind sie noch intakt, dann zerstört sie mit Confringo oder Bombarda. Sind sie schon zerstört, dann nutzt Reparo. Es sind meistens fünf Säulen.

Glühwürmchen

Bei manchen Säulen seht ihr einen Kristall, der oben eingearbeitet ist. Um diese zu aktivieren, benötigt ihr Leuchtkäfer, die in der näheren Umgebung unterwegs sind. Sie sind in großen Schwärmen anzutreffen und leuchten im Dunkeln, weswegen ihr die Prüfung am besten nachts angehen solltet.

Nutzt neben den Schwärmen Lumos und sie folgen euch zu den Säulen. Steigt auch ruhig auf den Besen, wenn ihr Probleme habt, die Glühwürmchen zu finden. Von oben sind sie leichter zu entdecken.

Bälle

Es gibt zwei Arten von Ballrätseln. Entweder müsst ihr einen Cluster aus kleineren Bällen zur passenden Öffnung führen oder einen großen Ball in eine Senke im Boden rollen. Beides funktioniert mit Accio und/oder Wingardium Leviosa. Achtet darauf, dass ihr manchmal den Weg für die Kugeln freimachen müsst, indem ihr ein paar Felsen mit Confringo wegsprengt.

Sprungpassagen

Manchmal kommt ihr an Prüfungen vorbei, bei denen mehrere Säulen oder Steinplattformen nahe beieinander stehen. Springt ihr auf sie, dann bilden sich Ranken um sie herum. Springt ihr nun auf alle Plattformen, ohne den Boden zu berühren, ist die Prüfung gelöst.

Springt aber nicht auf euren Besen, um zu schummeln. Das funktioniert nicht und zählt, als wärt ihr abgestürzt. Nicht dass wir das probiert hätten.

Würfel

Bei dieser Prüfung ist dann doch mal etwas Hirnschmalz gefordert. Hier liegen auf Plattformen mit Symbolen Würfel, auf denen ihr dieselben Symbole findet. Ziel hier ist es, dass sowohl die Symbole oben als auch unten übereinstimmen.

Dafür benötigt ihr den Zauber Flipendo, der den Würfel dann immer um 90 Grad dreht. Positioniert euch immer passend um den Würfel herum und ihr solltet die Rätsel schnell gelöst haben.

Was bekomme ich für Merlin's Prüfungen?

Habt ihr genug der Rätsel gelöst, solltet ihr mal in eure Sammlung schauen. Denn für bestimmte Meilensteine könnt ihr euer Inventar vergrößern. Dafür müsst ihr die Verbesserungen aber in der Sammlung aktivieren. Mit diesen löst ihr eines der größten Probleme im Spiel. Denn das winzige Inventar zwingt euch regelmäßig zum nächsten Händler.