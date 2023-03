Hogwarts Legacy hat ein Gemälde, das ihr definitiv nicht berühren solltet

Das Medusa-Portrait ist eher ein Easter Egg als ein Rätsel.

Hogwarts Legacy ist bekanntlich voller kleiner Easter Eggs und Geheimnisse, die ihr nach und nach erkunden könnt. Während ihr einige aber ziemlich leicht findet, sind andere gut versteckt oder nicht immer ganz deutlich. So auch mit dem Medusa-Portrait im Glockenturm. Das wird euch zwar als Rätsel angezeigt, ist aber eigentlich nur dazu da, um euch zu piesacken.

In Hogwarts Legacy könnt ihr auch ohne den Basilisken versteinert werden

Ihr könnt das versteckte Gemälde nahe der Hof-Flohflamme im Glockenturm finden. Öffnet dafür die verschlossene Tür direkt daneben, lauft die Treppen runter und löst das Tür-Rätsel zu eurer Rechten. Im Raum dahinter ist das Gemälde mit der Gorgone und ihrem Verehrer ausgestellt.

Wirkt ihr hier Revelio, enthüllt sich eine Handbuchseite und das Gemälde leuchtet blau auf. Es mag jetzt verlockend sein, das Portrait zu berühren, aber lest euch lieber die Lore der Handbuchseite genau durch - dann könnt ihr nämlich bereits erahnen, was gleich passiert.

Interagiert ihr nämlich mit dem Bild, werdet ihr zu Stein verwandelt, wenn ihr nicht rechtzeitig einen Abwehrzauber wirkt. Keine Sorge, die Versteinerung ist nicht dauerhaft, sondern hält nur einige Sekunden an. Zwar könnt ihr sonst nichts mit dem Bild anfangen, aber zumindest noch einige Truhen im Raum öffnen.

Hier könnt ihr euch ein Video dazu anschauen:

Release für Last-Gen und Nintendo Switch: Bislang ist Hogwarts Legacy nur für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen. Die Versionen für PS4 und Xbox One folgen planmäßig am 4. April 2023 und der Nintendo Switch-Release ist am 25. Juli 2023.

Auch die Chancen für eine Erweiterung stehen laut einem der Entwickler nicht schlecht, allerdings müssen wir uns noch eine Weile bis zu einer möglichen DLC-Ankündigung für Hogwarts Legacy gedulden.