Hogwarts Legacy-Mod lässt euch Zauber nur mit eurer Stimme wirken

Mit der eigenen Stimme zaubern macht Hogwarts Legacy nochmal immersiver.

Zaubern gehört in Hogwarts Legacy zur Tagesordnung. Wo laut Lore das Wutschen und Wedeln aber genauso wichtig ist wie die richtige Aussprache, drücken wir im Spiel dazu einfach eine Taste. Das ist offensichtlich einigen Fans nicht immersiv genug, die stattdessen zu einer Mod greifen, um Zauber selbst ins Mikrofon zu brüllen. Und ja, auch dort ist die Aussprache entscheidend.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Diese Mod lässt euch nur zaubern, wenn ihr Leviosa richtig aussprecht

So geht's: Mit der PC-Mod mit dem simplen Namen "VoiceSpells" könnt ihr das Ausführen bestimmter Zauber an eure Stimme binden. Die Mod nutzt dabei die Stimmerkennung von Windows selbst, ihr müsst allerdings englisch als Sprache installiert haben. Zuletzt müsst ihr in der Mod noch eure Zauber auf die insgesamt 16 Schnellzauber-Plätze verteilen und dann kann es losgehen.

Wollt ihr jetzt einen Zauber wirken, müsst ihr ihn einfach laut aussprechen (natürlich mit einem angeschlossenen Mikrofon.) Das klingt erstmal ziemlich simpel, allerdings müsst ihr ganz genau auf eure Aussprache achten. Wenn ihr zu undeutlich sprecht oder euch verhaspelt, kann das Programm den Sprachbefehl nämlich nicht erkennen.

Das macht das Spiel zwar um einiges schwerer, aber auch realistischer - immerhin heißt es in den Filmen auch Wingardium LeviOsa und nicht Leviosaaa, wie Hermine wohl sagen würde.

Einziges Manko bei der Mod: Wie PCGamer berichtet, müsst ihr mit einer kleinen Verzögerung rechnen, bis euer Zauber im Spiel gewirkt wird. Die Mod eignet sich also nur bedingt für den Kampf. Aber vielleicht ist es euch das trotzdem wert, um Avada Kedavra in euer Mikrofon zu zischeln und eure Gegner auf dem Bildschirm tot umkippen zu sehen. Außerdem funktionieren die normalen Tastenbefehle weiterhin, falls ihr euch zu oft bei Expelliarmus, Arresto Momentum und Co. verhaspeln solltet.

Wie findet ihr die Idee, Zauber mit der Stimme zu wirken?