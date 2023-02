Hogwarts Legacy: Wer in dieser Quest gemein war, sollte sich schuldig fühlen!

Im Laufe eures Hogwarts Legacy-Abenteuers trefft ihr in den Gemäuern der Zaubereischule auf die junge Ravenclaw-Hexe Zenobia Noke. Das nette, liebe Mädchen, bittet euch darum, sechs Koboldsteine für sie zu finden. Denn: Die arme Zenobia wird von ihren Mitschüler*innen gehänselt und einige Bullys haben ihre heißgeliebten Koboldsteine überall im Schloss versteckt.



Schlimmer noch: Zenobia findet niemanden, der oder die gemeinsam mit ihr das Koboldsteinspiel spielt, was in etwa vergleichbar mit den Murmeln aus unserer Welt ist. Echte Heldinnen und Helden erklären sich natürlich sofort bereit dazu, die versteckten Steinchen wieder einzusammeln und sie Zenobia zurückzugeben, oder? ODER?

Oder seid ihr etwa der Teufel in Person?

Wenn ihr die Quest abgeschlossen und alle sechs Koboldsteine eingesackt habt, dann müsst ihr zu Zenobia zurückkehren und werdet vor die Wahl gestellt: Gebt ihr die Steine zurück oder steckt ihr sie stattdessen wie ein echter Fiesling in die eigene Tasche?

Was passiert, wenn ihr letztere Dialogoption wählt, zeigt das untere Video – und falls ihr das getan habt, solltet ihr euch wirklich schuldig fühlen!

Zenobia ist außer sich und sichtlich enttäuscht. Toll, noch ein weiterer Bully, der nicht mit ihr spielen will und sie grundlos schikaniert! Die junge Schülerin begibt sich danach niedergeschlagen auf den Hof und spielt mit ihren restlichen Koboldsteinen – und zwar allein!!!

Fans fordern Moral-System

In den Kommentaren unter dem oben verlinkten YouTube-Video werden Forderungen nach einem Moral-System laut, wie es unter anderem die RPGs Fallout 3 oder Mass Effect bieten.

Wenn "gute" und "böse" Entscheidungen in Hogwarts Legacy wirkliche Konsequenzen hätten (beispielsweise, wenn uns durch bestimmte Aktionen ganze Quest-Linien verschlossen oder eröffnet werden würden wie in Fallout 3), dann würde das dem Rollenspiel-Erlebnis nicht nur mehr Tiefe verleihen, sondern auch unserem Charakter selbst.

"Ich wünschte dieses Spiel hätte ein Moral-System. Ich habe versucht, als böser Slytherin zu spielen und unhöfliche Dialog-Antworten zu geben, endete aber immer wieder als Nice Guy", schreibt YouTube-Mitglied "Vindy_Treendrian".

Wann erscheint Hogwarts Legacy für PS4, Xbox One und Switch?

Die PS4- und Xbox One-Fassungen des Zauberei-Abenteuers sollen am 4. April 2023 erscheinen, die Nintendo Switch-Version schlägt erst einige Wochen später, am 25. Juli 2023, auf. Verschiebungen sind nicht ausgeschlossen.

Darüber hinaus dürfte aufgrund des großen Erfolges des Open World-Abenteuers ein Nachfolger so gut wie in trockenen Tüchern sein. Ein (oder mehrere) DLC(s) stehen ebenfalls in Aussicht.

Wie habt ihr euch in der Quest von Zenobia entschieden? Seid ruhig ehrlich!