Hogwarts Legacy: So folgt ihr der Schatzkarte und findet die fliegenden Kerzen

Hogwarts und sein Umland steckt voller Rätsel und Geheimnisse. Dazu zählen auch Schätze, die ihr in Hogwarts Legacy dank Schatzkarten finden könnt. Während ihr recht früh im Spiel eine dieser Schatzkarten von Mitschüler Arthur erhaltet, findet ihr eine weitere in der Truhe einer Grotte, was automatisch eine neue Nebenquest auslöst. Um den Schatz zu finden, müsst ihr drei Kerzen finden, die sich uns aber nur unter bestimmten Umständen zeigen.

Um welche Quest geht es? 'Ein Hauch von Liebe'

'Ein Hauch von Liebe' Aufgabe: Entschlüssel und folge der Schatzkarte

Entschlüssel und folge der Schatzkarte Belohnung: Schal des Schatzsuchers

So findet ihr die drei fliegenden Kerzen

Sobald ihr die Quest 'Ein Hauch von Liebe' aktiviert habt, könnt ihr euch mit der Karte, die ihr im Inventar findet, auf die Suche machen.

Die Schatzkarte:

Die Schatzkarte gibt dabei einige Anhaltspunkte vor, die sich wie folgt entschlüsseln lassen:

Dorf: Hogsmeade

Hogsmeade Wald: Verbotener Wald

Verbotener Wald Torbogen: Eingang Verbotener Wald

Eingang Verbotener Wald Brücke: Brücke neben dem Eingang

Das Dorf zeigt das entfernte Hogsmeade. Geht ihr vom Schloss aus nördlich den Weg entlang, kommt ihr über eine steinernde Brücke, die neben dem Eingang (der Torbogen) zum Verbotenen Wald liegt. Oder kurz gesagt: Ihr müsst auf der Brücke vor dem Verbotenen Wald (nicht die hölzerne hinter dem Torbogen) nach Kerzen suchen.

Wer ohne einen Spaziergang an den Ort reisen will, kann sich ganz einfach per Flohflammen über den Schnellreisepunkt 'Verbotener Wald' dorthin begeben.

Nacht + Lumos = Kerzen

Um die fliegenden Kerzen zu enthüllen, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Zum einen muss es Nacht sein und zum anderen müsst ihr den Zauber Lumos wirken, während ihr auf der Brücke steht. Kurz darauf erscheinen die Kerzen am Ende der Brücke.

Schneller Wechsel von Tag zu Nacht: Solltet ihr am helligen Tag auf der Brücke stehen, wollt aber nicht lange warten, könnt ihr die Tageszeit ganz einfach über eine Funktion in der Kartenansicht ändern (die für euer System benötigte Taste wird am unteren Bildschirmrand angezeigt).

Falls ihr übrigens Hilfe bei Arthurs Schatzsuche braucht, haben wir auch dafür einen Guide für euch: Geheimes Lager im Schloss - so löst ihr die Quest und findet den Schatz

Der restliche Weg zum Schatz

Der Rest gestaltet sich nicht sonderlich schwer. Sobald die Kerzen erschienen sind, müsst ihr ihnen nur noch bis zum Schatz folgen. Sie führen euch zwar in den Verbotenen Wald, auf dem Weg sollten euch aber normalerweise keine Feinde begegnen.

Letztendlich führen euch die Kerzen auf einen kleinen Hügel, der mit seinen Stühlen, Tisch und vielen Kerzen ein wenig an ein Candle-Light-Dinner erinnert. Daneben steht eine Truhe, in der die Belohnung in Form eines Schals auf euch wartet.