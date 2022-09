Hogwarts Legacy: Trailer zeigen beeindruckend detaillierte Gemeinschaftsräume der Häuser

Hogwarts Legacy gibt euch die Wahl zwischen Haus Ravenclaw, Haus Slytherin, Haus Hufflepuff und Haus Gryffindor. Die haben in der riesigen Zauberschule natürlich auch eigene Räumlichkeiten, und wie die Gemeinschaftsräume der jeweiligen Häuser aussehen, zeigen jetzt vier brandneue Gameplay-Trailer. Die geben nicht nur einen guten Ersteindruck davon, was uns erwartet, sondern zeigen auch schon jede Menge Details.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Haus Gryffindor in Hogwarts Legacy: So sehen die Gemeinschaftsräume aus

Die Gemeinschaftsräume von Haus Gryffindor wirken hochherrschaftlich und prunkvoll. Licht strömt durch die (Buntglas-)Fenster, Gemälde hängen an den Wänden. Die Atmosphäre erinnert an ein Schloss oder eine Burg im Mittelalter und hier würde sich sicherlich auch der eine oder andere Ritter wohl fühlen.

Haus Ravenclaw in Hogwarts Legacy: Das sind die Gemeinschaftsräume

Die Gemeinschaftsräume von Haus Ravenclaw machen einen aufgeräumten, intellektuell-künstlerischen Eindruck. Hier kann Wissenschaft betrieben werden und auf dem Boden sind Sternenkonstellationen zu erkennen. Gesäumt wird das Ganze von edlen Statuen und alles sieht sehr fancy aus. Ebenfalls schön hell.

Schaut euch die Gemeinschaftsräume von Haus Slytherin an

Die Gemeinschaftsräume von Haus Slytherin machen den Eindruck, als wäre hier eine Art Geheimgesellschaft beheimatet. Hier könnten verbotene Experimente durchgeführt werden, außerdem scheint das alles eigentlich unter Wasser zu liegen. Die herrschende Atmosphäre wirkt eher düster, wie in einer Höhle.

Haus Hufflepuff hat in Hogwarts Legacy die gemütlichsten Gemeinschaftsräume

Die Gemeinschaftsräume von Haus Hufflepuff laden zum Verweilen ein. Hier wirkt alles warm und offen, lebendig und gemütlich. Dabei helfen die Teppiche, das viele Holz, die einladenden Sitzgelegenheiten und natürlich die vielen, vielen Pflanzen. Hier kann man die Seele baumeln lassen und ein bisschen entspannen.

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023. Alle Infos zum Spiel aus dem Potter-Universum lest ihr in unserer großen GamePro-Übersicht.

Jetzt die Frage aller Fragen: Welches Haus wählt ihr ? Welche Gemeinschaftsräume findet ihr am schönsten?