Hogwarts Legacy-Umfrage: Welcher ist euer liebster NPC und warum ist es Sebastian?

Welcher Hogwarts Legacy-NPC ist euer Liebling?

In Hogwarts Legacy trefft ihr auf jede Menge Charaktere, die euch unterstützen oder euch das Leben schwer machen. Nicht mit allen von ihnen verbringt ihr aber gleich viel Zeit, sodass sich mit Sicherheit die ein oder anderen Lieblinge rauskristallisieren werden.

Zwar hat sich Sebastian Sallow in den sozialen Netzwerken schnell zu einem der Favoriten gemausert, aber natürlich solltet ihr die Frage im Titel mit einem Augenzwinkern lesen. Wir wollen in dieser Umfrage nämlich von euch wissen, ob auch bei euch Sebastian die Nase vorn hat, oder ob ihr einen ganz anderen Charakter viel mehr ins Herz geschlossen habt.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Umfrage: Welches ist der beste Hogwarts Legacy-NPC?

Natürlich können wir hier nicht alle Charaktere aufführen, weshalb wir uns auf die beschränken, mit denen ihr am meisten Zeit verbringt, oder die uns aus anderen Gründen im Gedächtnis geblieben sind - sorry Professor Weasley, Victor Rookwood, Ranrok und Co.

Hier könnt ihr euren liebsten Charakter in Hogwarts Legacy wählen (selbst, wenn es nicht Sebastian Sallow ist):

Was macht euren Lieblingscharakter aus? Erzählt es uns in den Kommentaren! Wie immer wollen wir natürlich auch diesmal von euch wissen, was die Gründe für eure Wahl sind. Oder haben wir gar einen wichtigen Charakter vergessen, der für euch unbedingt in diese Auswahl gehört?

Und natürlich die allerwichtigste Frage - warum ist ausgerechnet Sebastian euer Favorit? Scherz, ihr dürft natürlich einen anderen Charakter wählen... wenn ihr wirklich, wirklich wollt.