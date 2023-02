Hogwarts Legacy auf Metacritic: Das Harry Potter-Spiel, das sich Fans gewünscht haben

Wer Hogwarts Legacy vorbestellt hat, kann das Spiel bereits jetzt auf PS5 und Xbox Series X/S spielen, alle anderen müssen sich bis zum Release am 10. Februar 2023 gedulden. Unseren GamePro-Test findet ihr dagegen schon jetzt auf der Seite und auch die internationale Presse hat ihre Wertungen für den Open World-Titel abgegeben. Wie es aussieht, schneidet das Spiel so zauberhaft ab, wie sich viele Fans erhofft haben dürften.

*Stand: 6. Februar 2023

Wir fassen euch hier kurz zusammen, welche Elemente von Hogwarts Legacy besonders oft gelobt werden und wo das Spiel noch seine Schwächen hat.

Kollegin Natalie von der GameStar hat zwar einige technische Probleme explizit in der PC-Version zu beklagen, aber sonst positives zu berichten:

Hogwarts Legacy erfindet das Rad nicht neu - vergleichbare Kämpfe, Questdesign und Open World-Aufgaben findet man auch in anderen Spielen. Was hat mich denn dann so heftig vom Besen gerissen? Die kreative und clevere Übersetzung der Harry Potter-Lizenz und der Story-Ereignisse in Videospieldesign!

[...] Alle paar Stunden wurde ich mit neuen Spielmechaniken überrascht und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die Story hält viele Anspielungen auf die Potter-Welt bereit, hat aber auch eigene und vollkommen neue Ideen. Und diese verwandeln die Entwickler in unvergessliche Spielmomente.