Hogwarts Legacy-Spieler installiert das Zauber-RPG auf Rechner mit 11 Jahre alter Grafikkarte und das Ergebnis ist euer schlimmster Albtraum

Sowas hat selbst Sir Nicholas noch nicht gesehen.

Erinnert ihr euch noch daran, wie Cyberpunk 2077 zum Release auf PS4 und Xbox One aussah? Gelinde gesagt recht bescheiden. Kantige oder spät nachladende Texturen verwandelten das Open World-Spiel in ein recht groteskes Schauspiel. Doch vergesst alles, was ihr von damals in Erinnerung habt, denn was wir euch heute zeigen, dagegen verblassen eure Erinnerungen an die Last Gen-Version.

Ein echter Albtraum: Ein Redditor hat jüngst Hogwarts Legacy auf einem Rechner samt 11 Jahre alter Grafikkarte installiert und das schaurige Ergebnis ins Netz gestellt. Und was ihr gleich im Video seht, ist ein regelrechter Videospiel-Albtraum – versprochen!

Hogwarts Legacy mutiert zu eurem schlimmsten Albtraum

Redditor Adeno wollte wohl ein kleines Experiment wagen und hat kurzerhand das Zauber-RPG auf seinem Rechner mit einer GTX 660-Grafikkarte zum Laufen gebracht.

Und ohne viele Worte zu verlieren, hier ist sein Ergebnis:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Zur Einordnung: Die GTX 660 von Nvidia war zum Release im Jahr 2012 sicher alles, nur keine schlechte Grafikkarte. Um das noch recht frische Hogwarts Legacy zu spielen, wird laut der PC-Systemvoraussetzungen jedoch Minimum eine GeForce-Grafikkarte der 900er-Serie benötigt. Genauer eine GTX 960 oder eine AMD Radeon RX 470.

Die mittlerweile in die Jahre gekommene GTX 660 schafft es allem Anschein nach aufgrund ihres geringen Grafikspeichers und einer zu niedrigen Bandbreite nicht mehr, die Grafik-Assets (wie Texturen) schnell genug nachzuladen. Was dabei herauskommt, gleicht mehr einem Horrorspiel als einem Action-RPG.

Hogwarts Legacy erscheint noch 2023 für die Switch

Bessere Bilder erhoffen wir uns in jedem Fall zum Release der Nintendo Switch-Version, die nach mehrmaliger Verschiebung jetzt am 14. November diesen Jahres erscheinen soll. Wie sich das Zauber-RPG auf der Hybridkonsole schlägt, erfahrt ihr dann rechtzeitig hier auf GamePro.

Habt ihr schon einmal ein Spiel auf einem eigentlich viel zu schwachen PC durchgespielt und falls ja, welches?