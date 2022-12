Hogwarts Legacy zeigt schon morgen brandneues Gameplay im Showcase

Bis Hogwarts Legacy am 10. Februar 2023 erscheint, sind es noch einige Wochen hin. Um uns aber dieses Jahr noch ein wenig was zu bieten, wurde ein zweiter Gameplay-Showcase für den 14. Dezember angekündigt. Was gezeigt wird und wo ihr diesen verfolgen könnt, gibt es hier in aller Kürze.

Neuer Hogwarts Legacy-Showcase schon morgen

Wie der offizielle Twitter-Account des Spiels verkündet, dürfen wir uns morgen auf neues Gameplay freuen. Einen kleinen Vorgeschmack gab es bereits in einem kleinen angehängten Teaservideo:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wann und wo kann ich den Showcase sehen? Morgen, also am 14. Dezember, könnt ihr den Stream live um 19 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Hogwarts Legacy sehen.

Den letzten Gameplay-Showcase könnt ihr euch hier nochmal ansehen:

46:08 Hogwarts Legacy zeigt im Showcase massenhaft neues Gameplay

Trans- und Queerfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Was wird an Gameplay gezeigt?

Als Zusatzinfo zu der Ankündigung verrieten die Entwickler*innen von Avalance auch schon grob, was es zu sehen geben wird:

fortgeschrittene Kämpfe

Raum der Wünsche

Besenflug

Allerdings solltet ihr beim Besenflug nicht auf Quidditch hoffen. Es wurde schon vor einiger Zeit bestätigt, dass wir als Hexe oder Zauberer nicht an den sportlichen Wettkämpfen auf dem Besen teilnehmen können. Dafür verspricht die Einführung in den Raum der Wünsche, der sich immer an die Bedürfnisse der jeweiligen Person anpasst, neue Einblicke auf magischen Tierwesen. Denn in ihm können wir einige der gezähmten Kreaturen aufziehen. Welche Tierwesen bereits für Hogwarts Legacy bestätigt wurden, könnt ihr in der folgenden Liste nachlesen:

9 2 Hogwarts Legacy Alle magischen Wesen, die ihr im Harry Potter-Spiel finden könnt

Ihr wollt noch mehr über Hogwarts Legacy wissen? Dann schaut für einen allumfassenden Überblick in unsere große Zusammenfassung: Release, Gameplay & mehr: Alle Infos zum Spiel aus dem Harry Potter-Universum.

Was erwartet ihr vom morgigen Showcase? Freut ihr euch auf Hogwarts Legacy?