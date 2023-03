'Revelio!' Dieses Wort dürften die meisten von euch schon zu oft gehört haben.

Hogwarts Legacy hat eigentlich eine großartige Auswahl an Zaubern, mit denen ihr allerhand Dinge anstellen könnt. Einer liegt aber ganz vorne und das nicht unbedingt, weil er so spaßig ist: Die Rede ist von Revelio, dem Zauber, der euch verborgene Dinge in der Umgebung enthüllen lässt.

Zwar ist es nicht unbedingt verwunderlich, dass Revelio an der Spitze steht, es zeigt aber auch ein großes Problem mit dem Zauber.

Hogwarts Legacy und der endlose Revelio-Spam

Wie Avalanche Software-Community Manager Chandler Wood auf Twitter geteilt hat, wurde Revelio nämlich fast schon lächerlich oft von Spieler*innen gewirkt. Allein im ersten Monat seit Release haben Fans bereits über 100 Milliarden mal auf den Button für den Zauber gedrückt.

Das bedeutet, dass Revelio im Schnitt über 37.000 mal pro Sekunde und 2,25 Millionen mal pro Minute gewirkt wird.

Das Revelio-Problem

Das ist, wie bereits erwähnt, natürlich nicht unbedingt verwunderlich. Wenn ihr auch nur annähernd so wie wir in der Redaktion spielt, wirkt ihr Revelio vermutlich nicht nur einmal pro Raum, sondern gerne vier-, fünf- oder sechsmal hintereinander. Immerhin könntet ihr ja sonst etwas übersehen!

Dazu kommt, dass Revelio nicht unbedingt der nutzerfreundlichste Zauber ist. Interessante Gegenstände wie Truhen und Co. werden gerade einmal für wenige Sekunden markiert.

Zwar gibt es ein ganz bestimmtes "Ping"-Geräusch, wenn der Zauber etwas Interessantes gefunden hat, aber oft ist die Markierung schon wieder erloschen, ehe wir es überhaupt entdecken konnten – oder Revelio hat ein Geheimnis in einem ganz anderen Raum oder gar Stockwerk aufgedeckt, das wir dann mühselig mit wiederholten Revelios suchen müssen.

Am fiesesten sind aber hier wohl immernoch die Handbuchseiten. Die werden nämlich nur aufgedeckt, wenn wir praktisch schon in ihnen drin stehen. Kein Wunder also, dass Spieler*innen den Revelio-Button spammen – Spaß macht das aber nicht unbedingt. Bei mir zumindest ist es eher von der Angst motiviert, etwas zu verpassen. Das könnte man doch besser umsetzen!

Das ist übrigens nicht der einzige Kritikpunkt an Hogwarts Legacy:

Die Kommentare unter dem Tweet zeigen, dass es anderen Spieler*innen ähnlich geht. Viele erklären scherzhaft, dass die absurde Zahl vermutlich allein aus ihrem eigenen Playthrough stammen könnte. Andere sind einfach nur genervt davon, dass sie den Zauber andauernd spammen müssen.

Wie geht es euch dabei? Habt auch ihr genug davon, andauernd "Revelio!" zu hören? Benutzt ihr den Zauber gerne, oder gehört ihr vielleicht zu den Leuten, die ihn kaum verwenden?