Hogwarts selber bauen? LEGO-Alternative mit fast 7.000 Teilen erfüllt Harry Potter-Fans ihren Traum

Das Zauberschloss von Mould King kommt auch ohne offizielle Lizenz nah heran an Hogwarts, wie wir es aus den Harry Potter-Filmen kennen.

Wer schon immer mal Schloss Hogwarts besitzen wollte, kann es sich natürlich aus den offiziellen Harry Potter Sets von LEGO zusammenbauen. Wer aber ein richtig großes Modell sucht und dafür trotzdem kein kleines Vermögen bezahlen möchte, sollte vielleicht besser zum inoffiziellen Modell von Mould King greifen, das mit 6862 Teilen sowohl das Schloss als auch dessen Umland detailliert nachbildet, auch wenn es nicht „Hogwarts“, sondern nur „Magic Castle“ heißt:

Was bietet das Zauberschloss von Mould King?

Das Modell von Mould King bietet ein so nah wie möglich am Original gehaltenes, vollständiges Modell des Schlosses mit Hauptturm, großer Halle und vielen kleineren Türmen und Nebengebäuden. Auf der einen Seite ist die Zauberschule wie im Vorbild direkt auf steil abfallende Felsen gebaut, an deren Fuß sich der auch in den Harry Potter-Filmen oft zu sehende See erstreckt.

Das Zauberschloss-Set von Mould King ist nicht nur hochwertig verarbeitet, sondern auch sehr detailliert und umfangreich.

Auf der anderen Seite führt eine lange Brücke zum Wald, dessen Rand im Modell von Mould King mit einigen Bäumen angedeutet wird. Direkt daneben findet sich der Sportplatz, der offensichtlich für Quidditch gedacht ist, auch wenn dieses Wort in der Beschreibung des Herstellers nicht fällt. Das Modell von Mould King zeigt damit deutlich mehr von der Umgebung des Schlosses, als es beim offiziellen Hogwarts-Set von LEGO der Fall ist.

Mould King oder doch lieber LEGO?

Für das Modell von Mould King bezahlt ihr derzeit bei Amazon 259€, was zwar noch immer eine stattliche Menge Geld, aber für die gebotene Leistung relativ günstig ist. Zum Vergleich: Beim offiziellen Lego-Set des Schlosses Hogwarts kommt ihr mit derzeit circa 194€ theoretisch zwar günstiger weg, bekommt dafür aber auch ein sehr viel kleineres Modell mit 2660 Teilen.

Falls ihr euch damit nicht zufriedengeben wollt, müsst ihr euch noch die zahlreichen LEGO-Erweiterungen und zusätzlichen Sets holen, von denen einige nochmal deutlich über 100€ kosten. Hier findet ihr einige von ihnen:

Das Schloss von Mould King (links) ist deutlich größer als das offizielle Hogwarts-Set von LEGO (rechts).

Zugegeben: Diese Sets verfügen dann auch über viele kleine Details insbesondere bei den Figuren, mit denen Mould King aufgrund der fehlenden Lizenz nicht mithalten kann. Wenn es euch aber auf ein eindrucksvolles Modell des Schulgebäudes ankommt, dann bekommt ihr bei Mould King das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Set von Mould King ist übrigens mit Bausteinen anderer Marken kompatibel. Wenn ihr wollt, könnt ihr also noch immer LEGO-Sets dazukaufen.

Wie gut sind die Bausteine von Mould King?

Fehlende Lizenz hin oder her: Was die Qualität der Bausteine angeht, braucht sich Mould King jedenfalls vor keiner Konkurrenz zu verstecken, auch nicht vor den offiziellen Sets von LEGO. Gerade unter erwachsenen und erfahrenen Fans von Bausteinmodellen haben die Sets von Mould King einen sehr guten Ruf.

Kleinere Kinder könnten mit den häufig sehr umfangreichen Modellen jedoch überfordert sein. Auch im Fall des Hogwarts-ähnlichen Schlosses sollten selbst Erwachsene viele Stunden für den Aufbau einplanen. Großes Geschick ist zwar nicht erforderlich, Geduld und Planung aber hingegen schon.

Mehr günstige Sonderangebote und spannende Produkte rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: