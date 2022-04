Hollow Knight Silksong-Release: Jetzt machen sich schon andere Spiele über die Wartezeit lustig

Falls ihr jetzt nach den Worten Hollow Knight: Silksong in Kombination mit dem Wort "Release" wie wild auf die News geklickt und sofort die Meldung auf ein Datum abgescannt habt, dann müssen wir euch leider enttäuschen. Wann das Metroidvania erscheint, von der Meldung fehlt auch im April 2022 noch jede Spur. Nicht nur in den Nintendo Direct-News hier auf GamePro ist die mögliche Ankündigung mittlerweile zum Running Gag geworden, mittlerweile wird das Ausbleiben der Veröffentlichung sogar schon in anderen Spielen thematisiert – und das auf ganz herrliche Art und Weise.

Der Release von Silksong wird zum Running Gag

Habt ihr schon von dem 2D-Metroidvania Haiku, the Robot gehört, das Anfang der Woche für Switch und PC erschienen ist und auf Steam durchaus positives Feedback bekommt? Zugegeben, uns war das kleine Indiespiel bislang auch nur recht vage ein Begriff. Das hat sich jetzt aufgrund einer sehr humorvollen Anspielung an Hollow Knight: Silksong aber schlagartig geändert.

Wie Reddit-User blacknight78900 herausgefunden hat, versteckt sich in einem Areal des Spiels nämlich eine herrlich stichelnde Nachricht an Silksong und die lautet folgendermaßen:

An all jene in einer weit entfernten Zukunft, falls ihr mein Grab entdeckt, frage ich euch: Ist Silksong schon erschienen?

Wir wissen nicht wie es euch ergeht, aber wir mussten bei der Anspielung wirklich herzhaft lachen.

Entwickler nehmen es mit Humor: Team Cherry beweist übrigens bei der Situation rund um den Release von Silksong selbst Humor. Ruft ihr beispielsweise das Kontaktformular auf der offiziellen Homepage auf, so ist dort vorab folgender Satz hinterlegt:

Jetzt mal ernsthaft Jungs, wann kommt Silksong raus?

Für alle Infos zu Silksong könnt ihr euch übrigens das Preview-Video von Kollegin Natascha anschauen, das nochmal alle Infos zum Spiel für euch zusammenfasst:

Wann kommt Silksong denn jetzt raus?

Das erfahren wir zu 100 Prozent auf der kommenden Nintendo Direct. Nein, jetzt mal Spaß beiseite, wann Team Cherry den Hollow Knight-Nachfolger veröffentlicht, darüber gibt es seit 2019 keinerlei offizielle Informationen. Zwar hat vor Kurzem die Synchronsprecherin von Heldin Hornet bestätigt, dass ihre Arbeit beendet ist, einen Rückschluss auf einen zeitnahen Release gibt das jedoch auch nicht.

Aber so geht es uns, und wie wir aus den Kommentaren immer wieder entnehmen auch euch, Hauptsache Silksong erscheint in einem tollen und fertigen Zustand. Daher warten wir weiter geduldig ab und entdecken vielleicht noch den ein oder anderen lustigen Seitenhieb auf Silksong in anderen Spielen.

Was meint ihr, wird Silksong auf der nächsten oder erst übernächsten Nintendo Direct angekündigt? :-)