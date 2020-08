Hood - Neues PS5-Spiel erinnert an Thief und Assassin's Creed

Hood: Outlaws and Legends gehörte zu den Neuankündigungen auf dem PlayStation-Event State of Play. Gezeigt wurde ein längerer Render-Trailer, an dessen Ende es auch einige kurze Gameplay-Sequenzen zu sehen gab.

Laut den ersten offiziellen Beschreibungen handelt es sich bei Hood: Outlaws and Legends um ein PvP-PvE-Multiplayer-Spiel, das in einem mittelalterlichen Setting angesiedelt ist. Zwei konkurrierende Teams treten dabei gegeneinander und diverse computergesteuerte Gegner an und versuchen in den Umgebungen Schätze zu rauben.

Jeder Charakter soll einzigartige Fähigkeiten haben, die kombiniert werden müssen, um die Spielziele zu erreichen. Spielerisch lässt Hood anscheinend die Wahl, ob man actionreich und laut, oder vorsichtig und leise vorgehen soll. Stilistisch erinnert uns das Spiel an einen Mix aus Thief und Assassin's Creed.

Der Release von Hood ist für 2021 geplant, neben PS5 und PS4 wird der Titel auch für die Xbox Series X, Xbox One und den PC erscheinen. Den ersten Trailer könnt ihr hier sehen:

Mehr zur State of Play

Alle wichtigen Neuerungen, Spiele und Trailer haben wir in einem großen Übersichtsartikel für euch zusammengefasst.

138 3 Mehr zum Thema State of Play - Alle Spiele, Trailer & Higlights des PlayStation-Events

Was sagt ihr zu Hood? Hat euch die Ankündigung gefallen?