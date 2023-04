In Horizon Forbidden West: Burning Shores versteckt sich eine Last of Us 2-Waffe

Mit der neuen TLOU2-Waffe aus dem Burning Shores-DLC könnt ihr in Horizon Forbidden West allerdings nicht besonders viel reißen.

Horizon Forbidden West-Fans können sich seit Kurzem endlich in die Action des Burning Shores-DLCs stürzen. Der hat sogar noch mehr zu bieten, als ihr vielleicht denkt: Unter anderem haben eifrige Spieler*innen jetzt nämlich sogar ein richtig cooles und witziges The Last of Us 2-Easter-Egg entdeckt.

HFW Burning Shores: Waffe aus The Last of Us 2 ist nicht stark, aber richtig witzig

Darum geht's: Wer in den Burning Shores-Ruinen von Los Angeles auch den aller letzten Winkel abgrast, kann auf ein wirklich kurioses Relikt aus grauer Vorzeit stoßen. Dabei handelt es sich um einen Spielzeugbogen aus Plastik samt einer Ladung Pfeilen. So sieht der Bogen aus:

Der kommt euch bekannt vor? Kein Wunder! Dieser Bogen spielt auch in The Last of Us 2 eine Rolle. Ihr könnt damit im Naughty Dog-Spiel eine Bogenschießen-Challenge absolvieren und bekommt dafür sogar eine Trophäe.

Der Bogen sieht wirklich sehr sehr ähnlich aus. Es handelt sich hierbei also wohl um ein ganz bewusstes Easter-Egg und eine Hommage an das andere großes PlayStation-Exclusive (via: TwinFinite).

Nicht hilfreich, aber cool: Ihr könnt den Spielzeugbogen sogar ausrüsten und damit schießen. Nur bringt das nicht viel: Die Plastikpfeile verursachen lediglich einen einzigen Schadenspunkt, das war's. Aber das schmälert natürlich nicht die Freude der Fans beider Franchises, im Gegenteil.

Außerdem regt es selbstverständlich auch die Fantasie an. Wir warten zumindest jetzt schon gespannt auf das erste Video, in dem ein Fan einem Thunderjaw oder einer ähnlich fiesen Maschine mit dieser Waffe den Todesstoß verpasst.

Fundort des Bogens

Wo finde ich den Last of Us 2-Bogen? Das Spielzeug ist in einem Gebäude versteckt, das sich rechts von Fleet's End befindet. Ihr müsst dafür allerdings daran hochklettern und findet dann einen Datapoint mit einer Nachricht von Leyla.

Die dreht sich um hilfreiche Ressourcen in einer alten Truhe. Dazu zählt auch der spaßige Spielzeug-Bogen. Den könnt ihr ganz normal ausrüsten und eben auch benutzen oder sogar verkaufen.

Zusätzlich zu der The Last of Us 2-Waffe gibt es auch noch ein weiteres, sehr ähnliches Easter-Egg: Ihr könnt nämlich auch einen Schießprügel aus Killzone in dem Burning Shores-DLC entdecken. Die Waffe aus dem älteren Spiel desselben Entwicklerstudios lässt sich allerdings nicht ausrüsten und benutzen.

Habt ihr noch weitere Easter-Eggs in den Burning Shores gefunden? Was konntet ihr schon mit dem Spielzeugbogen für Schabernack treiben?