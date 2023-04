Auf Open Critic gibt es bereits eine Handvoll Wertungen für Horizon Forbidden West: Burning Shores.

Etwas mehr als ein Jahr nach seinem Release bekommt Horizon Forbidden West einen großen DLC spendiert. Burning Shores verschlägt Heldin Aloy in ein komplett neues Gebiet (Los Angeles), in dem sie es unter anderem mit neuen Maschinenwesen zu tun bekommt.

Pünktlich zum Launch am 19. April sind auch die ersten Tests zur Erweiterung an den Start gegangen. Und die zeigen sich größtenteils ziemlich zufrieden mit Burning Shores, was dann auch zu einem mehr als soliden Durchschnittswert auf OpenCritic führt.

OpenCritic: 83, bei aktuell 4 Wertungen

Hier findet ihr eine Übersicht der bisherigen Wertungen für Burning Shores:

Magazin Wertung IGN 8/10 GameSpew 9/10 Explosion Network 7/10 TheSixthAxis 8/10

Laut den bisherigen Reviews ist Burning Shores ein ordentlicher DLC, der die Stärken des Hauptspiels beibehält und dementsprechend in gewisser Weise "more of the same" ist. Das neue Areal stößt auf viel Gegenliebe, außerdem wird wie schon beim Hauptspiel die enorm schicke Grafik gelobt.

Editor "Tuffcub" von TheSixthAxis fasst es in seinem Fazit folgendermaßen zusammen:

"Burning Shores ist genau das, was ihr erwartet: noch mehr solides Horizon-Gameplay, verpackt in eine Geschichte, die zunächst recht frivol erscheint, aber bald sehr düster und ungemütlich wird. Wenn ihr Horizon Forbidden West geliebt habt, werdet ihr auch das hier lieben." TheSixthAxis

Mehr zu Horizon Forbidden West: Burning Shores

1:06 Horizon Forbidden West: Burning Shores - Launch-Trailer gibt einen Ausblick auf das Spiel - Launch-Trailer gibt einen Ausblick auf das Spiel

Wird es auch einen GamePro-Test geben?

Ja. Auch wir turnen und kämpfen uns aktuell mit Aloy durch die Ruinen von Los Angeles. Da uns der Review-Key aber erst sehr spät erreicht hat und der DLC einiges an Umfang bietet, wird es bis zu unserem Test zu Burning Shores noch etwas dauern.

Horizon Forbidden West: Burning Shores ist seit dem 19. April erhältlich. Der DLC ist PS5-exklusiv, wer also die PS4-Version des Open World-Abenteuers spielt, schaut in die Röhre. Aber auch auf Sonys aktueller Konsole ist der Zutritt zum neuen Gebiet nicht so leicht. Denn ihr müsst zunächst die Kampagne des Hauptspiels komplettiert haben, um nach Los Angeles zu reisen.