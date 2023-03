Ein neuer Clip zeigt, wie wir im Burning Shores-DLC auf ganz neue Art erkunden.

Am 19. April können wir uns mit Aloy in ein neues Abenteuer stürzen, denn dann erscheint der Horizon Forbidden West-DLC Burning Shores. Entwicklerteam Guerrilla Games hat jetzt einen Clip geteilt, der richtig Lust darauf macht, wieder mit Aloy auf Erkundung zu gehen, denn er zeigt sie auf einer neuen Reitmaschine mit ganz besonderer Fähigkeit.

Neue Reitmaschine hat einiges auf dem Kasten

Das Hauptspiel Forbidden West hatte für uns schon eine ziemlich coole Überraschung auf Lager. Während Aloy im ersten Spiel, Zero Dawn, mit ihren Reitmaschinen noch auf dem sicheren Boden bleiben muss, kann sie sich im zweiten Teil mit einem Sonnenflügel in die Lüfte erheben.

Mit der eleganten Flugmaschine durch die wunderschöne Welt zu fliegen war eines der coolsten Features aus Forbidden West. Nun hat Guerrilla allerdings einen Clip gepostet, der den Sonnenflügel als Mount geradezu alt aussehen lässt.

Im ersten Moment dachten wir, es handle sich bei der Maschine im Twitter-Clip einfach erneut um das vogelartige "Wesen". Aber dann taucht die Maschine mit Aloy auf einmal ab und saust mit ihr durchs Meer - unter Wasser wohlgemerkt!

Es sieht richtig cool aus, wie die Flugmaschine durch die Unterwasserwelt gleitet. Guerrilla klärt uns außerdem auf: Das ist nicht einfach ein Sonnenflügel mit einer neuen Fähigkeit, sondern der "Waterwing", also der "Wasserflügel". Dazu verrät das Team, dass es sich um eine mittelgroße Maschine handele, die sehr wendig sei, sich aber auch als unerbittlicher Feind erweise, wenn sie gestört wird.

Falls ihr euch auf den DLC freut und jetzt auch Lust bekommen habt, euch mit dem Wasserflügel aus der Luft direkt ins Meer zu stürzen, gibt es zwei große "Abers": Ihr müsst nämlich zuerst mal das Hauptspiel durchgezockt haben, bevor ihr in die Erweiterung starten könnt.

Wer auf PS4 gespielt hat und keine PS5 besitzt, guckt außerdem sowieso in die Röhre. Für die Last Gen erscheint Burning Shores nämlich nicht. Mehr darüber lest ihr in den oben verlinkten Artikeln.

Was haltet ihr vom Wasserflügel und der neuen Fortbewegungsart?