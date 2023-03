Ihr könnt Horizon Forbidden West-DLC erst nach 20-30 Stunden spielen

Aloy muss sich durch das Hauptspiel ackern, bevor sie zu den Brennenden Küsten darf.

Der kommende DLC zu Horizon Forbidden West ist bereits mit einer Restriktion verbunden. Obwohl das Hauptspiel für PS4 und PS5 erschienen ist, wird Burning Shores aufgrund von technischen Vorteilen nur für PS5 erscheinen. PS4-Besitzer*innen schauen leider in die Röhre.

Nun kommt eine weitere Begrenzung hinzu. Der DLC kann nicht von vorneherein gespielt werden, sondern ist an eine Bedingung geknüpft.

Burning Shores wird erst nach Durchspielen zugänglich

In einem neuen Trailer arbeitet Guerrilla eine Checkliste ab, die zur Vorbereitung des DLCs dient. Aloy soll sich beispielsweise mit der besten Ausrüstung ausstatten und genügend Munition vorproduzieren.

Doch eine nicht ganz unwesentliche Bedingung, um Burning Shores spielen zu können, wird erst am Ende des Trailers genannt:

1:34 Horizon Forbidden West - Trailer zeigt, was ihr vor dem Bunrning Shores-DLC erledigen müss

Demnach kann der DLC nur gestartet werden, wenn die letzte Hauptmission namens „Singularität“ bei der PS5-Version von Horizon Forbidden West beendet wurde. Um das Spiel zu beenden, haben wir mit einigen Nebenmissionen rund 33 Stunden gebraucht.

Ohne die Nebenmissionen geht es flotter, doch DLC-Käufer*innen sollten mit 20-30 Stunden rechnen, wenn sie Horizon Forbidden West noch nicht durchgespielt haben.

Wieso muss ich das Spiel vorher durchspielen? Die Story von Burning Shores setzt nahtlos an das Ende von Forbidden West an. Dementsprechend macht es Sinn, dass wir zunächst das Hauptspiel durchspielen müssen, um der Story im DLC folgen zu können.

Den neusten Trailer zum DLC Burning Shores gibt es hier:

1:12 Horizon Forbidden West-DLC enthüllt und es geht in die Burning Shores

Sollten wir die letzte Hauptmission beendet haben, erhalten wir einen Anruf von Sylens über Aloys Fokus. Er kam bereits in Horizon Zero Dawn vor und ist ein Zweckverbündeter von Aloy.

Der DLC Burning Shores wird am 19. April 2023 für PS5 erhältlich sein. Die kostenpflichtige Erweiterung kann zu einem Preis von 19,99 Euro im PS Store erworben werden. Als Vorbestellerbonus winken ein Schwarzzeit-Farben-Outfit und ein Schwarzzeit-Scharfschussbogen.

Das ist die Story von Burning Shores

Im neuen DLC reist Aloy in die Ruinen von Los Angeles. Der Ort ist von Lavaströmen durchzogen, woher auch der Name Burning Shores, also Brennende Küsten rührt.

Das Ziel von Aloy ist es, eine böse Bedrohung zu verfolgen, die bisher noch nicht bekannt ist. Wer Horzion Forbidden West durchgespielt hat, könnte bereits einen ersten Verdacht haben. Die verfallene Stadt lässt sich sowohl per Wasser als auch per Luft erkunden.

Habt ihr Horizon Forbidden West schon beendet oder müsst ihr noch einige Quests nachholen?