Horizon Forbidden-West DLC kommt nur auf PS5, weil PS4 an neuen Super-Wolken scheitern würde

Aloy schwingt sich in der Horizon Forbidden West-Erweiterung Burning Shores PS5-exklusiv in die Lüfte.

Horizon Forbidden West wurde für PS4 und PS5 veröffentlicht, aber der DLC Burning Shores kommt nur noch für die PS5. Das liegt nicht nur an einem ganz bestimmten Kampf, der nicht auf PS4 möglich wäre, sondern auch noch an den Wolken. Die erstrahlen jetzt in neuem Glanz und haben deutlich mehr zu bieten als im Hauptspiel.

Burning Shores: Der Horizon Forbidden West-DLC setzt auf bessere, PS5-exklusive Wolken

Darum geht's: Gegen Ende der Story von Horizon Forbidden West können wir endlich auf dem Rücken eines Sunwings fliegen. Das erleichtert das Vorankommen in der riesigen Open World ungemein, gibt uns fast unendliche Bewegungsfreiheit, sieht fantastisch aus und macht einfach Spaß. Eines ging aber nie: Über den Wolken fliegen.

Das ändert sich im DLC: Wie die Entwickler*innen von Guerrilla in einem offiziellen PlayStation Blog-Eintrag erklären, kann Aloy in der Burning Shores-Erweiterung nicht nur über die Wolken, sondern auch durch sie hindurch fliegen.

Wie wir zum Beispiel hier im Trailer zu Burning Shores sehen können:

1:12 Horizon Forbidden West-DLC enthüllt und es geht in die Burning Shores

Das verdanken wir einer neuen Technik und das Ganze sorgt dafür, dass wir die PS4 mit dem Add-On endgültig hinter uns lassen müssen. Das Wolken-System wäre auf der mittlerweile in die Jahre gekommenen Konsole einfach nicht mehr umsetzbar gewesen.

"Die Wolken-Systeme, die wir für Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West entwickelt haben, waren schnell, weil sie Wolken nicht als 3D-Objekte gespeichert haben, sondern vielmehr Instruktionen darüber, wie 3D-Wolken aus limitierten 2D-Information erschaffen werden können."

Die PS5 könne aber sehr viel größere Datenmengen vertragen. Darum habe sich das Team direkt nach dem Beenden der Entwicklung von Forbidden West erneut an die Arbeit gemacht und ein neues System entwickelt.

Dieses neue Wolken-System basiert auf Voxeln (im Gegensatz zu Pixeln ein dreidimensionales Volumen-Element) und ermöglicht eine deutliche Steigerung der Qualität. So werden die Wolken endlich den Qaulitätsstandards der Entwickler*innen gerecht – und erlauben es, auch durch sie hindurchzufliegen.

Was bringt das? Neben einem deutlich realistischeren Look lassen sich aus diesen jetzt viel hübscheren Wolken auch regelrechte Landschaften basteln. Ihr könnt also davon ausgehen, dass ihr mit eurem Sunwing Wolken-Formationen erkundet, die von ihren Schöpfer*innen liebevoll "Frankencloudscapes" genannt werden.

Wie gefallen euch die Wolken im Trailer? Freut ihr euch drauf oder hättet ihr auf dieses Feature auch gern verzichtet, zugunsten einer PS4-Version?