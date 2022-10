In einem Horizon Forbidden West-DLC wäre Beta meine Wunsch-Protagonistin – und nicht Aloy

Schon länger gibt es Gerüchte und Spekulationen um einen möglichen Horizon Forbidden West-DLC, jetzt hat der Sylens-Darsteller vielleicht versehentlich mehr verraten. Erst vor wenigen Tagen hat Lance Reddick einen Tweet abgesetzt, der ihn in einem Motion Capture-Aufzug gezeigt hat, samt Hashtag für Horizon Forbidden West. Inzwischen ist der Tweet wieder gelöscht, aber die Spekulationen um ein mögliches Abenteuer à la Frozen Wilds wurden damit natürlich wieder angefacht.

Worum es dabei in einer möglichen Erweiterung gehen könnte, ist bislang natürlich noch nicht klar. Zumindest für mich steht aber fest: Ich würde in einem DLC nicht als Aloy spielen wollen. Viel lieber würde ich nämlich in eine neue Rolle und am besten in die von Beta schlüpfen.

Neue Geschichten, neue Spielmechaniken

Versteht mich nicht falsch, ich habe Aloy in meinen unzähligen Stunden mit Horizon Zero Dawn und Forbidden West wirklich lieb gewonnen. Und ich freue mich auch schon jetzt darauf, ihre Geschichte in einem möglichen dritten Teil abzuschließen. Aber wir konnten bereits in zwei Hauptspielen und einem riesigen DLC jede Menge Zeit mit der Kriegerin verbringen – dabei hat das Horizon-Universum doch noch so viele weitere interessante Charaktere zu bieten. Ein DLC wäre also der perfekte Ort, um sie mal in den Fokus zu rücken und etwas Abwechslung zum routinierten Action-Gameplay zu bieten.

Genau aus diesem Grund würde ich mir auch Beta als Protagonistin wünschen. Sie ist nämlich anders als Aloy und die meisten anderen wichtigen Charaktere überhaupt keine Kämpferin. Und eben das finde ich interessant, so könnte ein DLC nämlich nicht nur eine neue Geschichte, sondern auch komplett neue Spielmechaniken liefern. Immerhin ist Beta genauso schlau wie Aloy – die perfekte Voraussetzung also, um ein paar mehr Rätsel und Minigames ins Spiel zu streuen.

Eleen Reinke Zwar hofft auch Eleen darauf, dass Aloy noch einen dritten Teil bekommt, aber nach über 50 Stunden in Horizon Forbidden West nimmt sie gerne mal eine kleine Auszeit von der dickköpfigen Kriegerin, die alles im Alleingang lösen muss. Immerhin haben die Horizon-Spiele eine lebendige Welt voller interessanter Charaktere geschaffen. Da wäre es eigentlich zu schade, sie nur als Aloys Begleiter*innen zu sehen.

Ein Horizon ohne Kämpferin, wie könnte das funktionieren?

Dabei müsste das Spiel auch gar nicht komplett auf Kämpfe verzichten. Ähnlich wie im Bioshock Infinite-DLC Seebestattung Episode 2 könnte Beta etwa eine Waffe bekommen, mit der sie ihre Gegner lautlos zur Strecke bringt oder in Fallen locken muss. Ihre überschaubaren Nahkampffähigkeiten könnte sie durch Schleichen ausgleichen. Das würde nicht nur die über hunderte Spielstunden eingeschliffene Gameplay-Formel von Horizon etwas auflockern, sondern uns gleichzeitig auch eine neue Seite von Aloys konfliktscheuer Schwester zeigen. Immerhin hat Beta ihre Reise zur Unabhängigkeit und Selbstbestimmung gerade erst begonnen. Hier gibt es also noch viel brach liegendes Potenzial.

Beta ist dabei natürlich bei weitem nicht die einzige DLC-Kandidatin. Schließlich gibt es auch noch einige Fan-Favoriten wie Erend oder Talanah, die ebenfalls ihre eigene Story verdienen würden. Und dann wäre da natürlich auch noch die Option, dass sich ein möglicher DLC um den mysteriösen Sylens drehen könnte.

Ob wir letztlich tatsächlich eine große Story-Erweiterung bekommen und wie die aussehen würde, können wir aktuell natürlich nur mutmaßen. Ich zumindest würde mich freuen, wenn ein möglicher DLC das Potenzial der Welt und Charaktere von Horizon noch weiter ergründet. Aloy darf dann gerne im dritten Teil wieder die Welt retten.

Welchen Hauptcharakter würdet ihr euch für einen Horizon Forbidden West-DLC wünschen?