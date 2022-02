Horizon Forbidden West: Trophäen-Liste bekannt und Platin wird wieder so einfach wie in Teil 1

Viele Fans haben sich bei Horizon Zero Dawn über die einfache Platin gefreut. Eine große Anzahl an Trophäen erhalten wir in Aloys erstem Abenteuer einfach, wenn wir Hauptstory und Nebenmissionen durchspielen - und auch die Sammelaufgaben arten nicht wie bei anderen Spielen aus. Im Nachfolger bleibt das Entwicklerteam dieser Linie treu.

Horizon-Platin wieder einfach

Darum geht es: Am 18. Februar können wir endlich mit Aloy in den Verbotenen Westen aufbrechen. Die komplette Trophäen-Liste für Horizon Forbidden West wurde bereits veröffentlicht - und dabei gibt es eine gute Nachricht für alle Platin-Jäger*innen unter euch:

Habt ihr euch die Platin im Vorgänger geschnappt, so solltet ihr das auch dieses Mal einfach schaffen. Auch für Neulinge, die das Franchise noch nicht kennen, dürfte sie gut machbar sein. Dafür ist nämlich nicht einmal ein 100 Prozent-Abschluss des Spiels notwendig.

Hier geht es zu unserem Test:

66 6 Mehr zum Thema Horizon Forbidden West im Test

Welche Arten von Trophäen erwarten euch?

Story, Nebenmissionen und Herausforderungen: Um euch nicht zu spoilern, werden wir nicht alle Trophäen auflisten. Wer trotzdem einen Blick darauf wagen will, kann bei powerpyx.com die ganze Liste einsehen. Viele der Aufgaben sind an Haupt- oder Nebenmissionen gebunden.

Andere bekommt ihr beispielsweise für Jagdgebiete oder Brutstätten, die euch, wenn ihr sie absolviert, Vorteile wie Loot oder Maschienenüberbrückungen bringen und daher sowieso empfehlenswert sind.

Hier könnt ihr euch einen neuen Trailer zum Spiel ansehen:

Skills, Stufen, Ausrüstung, Kampf: Auch die Trophäen, bei denen es um das Erreichen einer bestimmten Stufe oder das Komplettieren des Skilltrees geht, dürftet ihr gut schaffen, wenn ihr Nebenaufgaben erledigt. Dasselbe gilt für das Aufrüsten eurer Ausrüstung oder Kampf-Trophäen, die zum Beispiel das Erledigen von Gegnertypen erfordern. Schwierigkeitsgrade werden dagegen nicht belohnt, sodass ihr es euch leicht machen könnt, wenn ihr denn wollt.

Collectibles: Nur bei wenigen Sammelaufgaben benötigt ihr wirklich alle Objekte von einer Art, wie beispielsweise von den Langhälsen. Bei vielen Kategorien reicht eine bestimmte Anzahl aus.

Falls ihr also richtig Bock auf das Spiel habt, solltet ihr euch die Platin vergleichsweise einfach angeln können.

Habt ihr euch in Horizon Zero Dawn die Platin geholt und plant ihr das auch bei Forbidden West?