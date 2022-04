Horizon Forbidden West: Patch 1.12 macht Stealth-Aloys das Leben schwerer

Horizon Forbidden West bekommt regelmäßig neue Patches, die das Spielerlebnis des Open World-Abenteuers verbessern sollen. Während die meisten Fixes etwa Bugs beheben, schrauben andere am Balancing, worüber sich die Fans nicht immer freuen. So hatte ein Update kurzzeitig legendäre Waffen genervt, was später wieder behoben wurde, aber dennoch für ordentlich Unmut in der Community sorgte. Ähnlich könnte es mit der neuen Anpassung aus Update 1.12 aussehen, die Stealth-Fans das Leben schwerer macht.

Die betreffende Patch Note aus Update 1.12 sorgt dafür, dass Aloy nicht versteckt bleiben kann, wenn sie bei größeren Maschinen zu viel Schaden auf einmal anrichtet:

Die kräftigeren mittleren und großen Maschinen gehen in den Kampf über, wenn sie 35% ihrer Gesundheit auf einen Schlag verlieren.

Konkret bedeutet das, dass Aloy automatisch entdeckt wird, wenn sie zu viel Schaden auf einmal an den betreffenden Maschinen anrichtet - selbst, wenn sie eigentlich gut versteckt ist. Besonders für Spieler*innen, die auf einen Stealth-Build setzen, ist das frustrierend. Im Vergleich zum Vorgänger Zero Dawn wurden die allseits beliebten Tripcaster, die sich wunderbar für ungesehenes Vorgehen eignen, im Nachfolger bereits generft. Jetzt wird Stealth-Gameplay noch einmal schwieriger für alle, die Aloy gerne als Assassine spielen.

Auf den Schaden kommt es an: Immerhin, die Änderung bezieht sich nur darauf, wenn Aloy 35% der Lebensleiste auf einmal auslöscht, nicht wenn die Maschinen insgesamt 35% Leben verloren haben. Wer also klug vorgeht und nicht mehr als ein Drittel der Lebensleiste der betroffenen Maschinen auf einmal abzieht, kann weiterhin versteckt bleiben - diesen Wert zu treffen kann allerdings gar nicht mal so leicht sein.



Wenn ihr wissen wollt, was die besten Waffen im Spiel sind und wie ihr sie bekommt, hilft euch unser Guide:

1 2 Mehr zum Thema Horizon Forbidden West - Die besten Waffen und wie ihr sie bekommt

Alle Neuerungen in Horizon

Neben dieser Anpassung bringt der neue Fix natürlich auch noch jede Menge weitere Änderungen, darunter ein Haufen Bug-Fixes, die etwa dafür sorgen, dass Aloy sich in der Basis nicht mehr im Klo einsperren kann. Was in Patch 1.12 alles steckt, haben wir euch hier samt Patch Notes aufgeführt.

Damit ist das sicher noch nicht das letzte Update für Forbidden West, nicht zuletzt warten Fans noch auf ein NG+. Auch Hinweise auf mögliche DLCs gibt es, so etwa eine mysteriöse Insel, die außerhalb der Grenzen der Spielwelt liegt. Und obwohl eine mögliche Fortsetzung noch in weiter Ferne liegt, scheint Guerilla Games bereits an der Vorbereitung für einen dritten Teil zu werkeln.

Stört ihr euch an dem Stealth-Nerf oder geht ihr eh lieber frontal in den Kampf?