Horizon Forbidden West - Die besten Waffen und wie ihr sie bekommt

In Horizon Forbidden West findet ihr nicht nur neue Gegner, Verbündete und Herausforderungen, sondern auch ein Arsenal neuer Waffen. Darunter sind alte Bekannte wie der Jägerbogen, aber auch Neuzugänge wie der Häckslerhandschuh. Fast alle gibt es in einer legendären Variante. Wo ihr die herbekommt, verraten wir euch hier.

Epische Waffen bleiben wichtig

Vor unserer Liste eine kleine Einschränkung. Falls ihr nur mit den legendären Waffen auf die Jagd geht, werdet ihr schnell ein Problem bekommen. Denn sie decken nicht alle Elementar- und Munitionstypen ab. Schaut euch also auch nach epischen Waffen um, die vielleicht besser eurem Spielstil entsprechen. Außerdem gibt es keinen legendären Seilwerfer bzw. Kanisterwerfer.

Schatten des Todessuchers

Typ: Jägerbogen

Fundort: Kaufbar für 80 Arenamarken bei Dukkah.

Der Schatten des Todessuchers ist ein echtes Biest. Wie alle legendären Waffen hat er Platz für fünf Spulen. Zusätzlich gibt es mehr kritische Treffer, Schaden und die Möglichkeit, Gegner einfach zu betäuben. Mit den richtigen Spulen wird jeder Treffer kritisch, oder ihr haltet Maschinen mit Schockmunition in Dauer-Betäubung.

Die Sonnengeißel

Typ: Jägerbogen

Fundort: Erhaltet ihr für das Ausschalten aller Rebellenlager und die anschließende Quest.

Eine unserer Lieblingswaffen. Die Sonnengeißel ist die Antwort auf fliegende Gegner, die gegen Elementar-Effekte verwundbar sind, wie zum Beispiel Sturmvögel. Denn gerade diese Maschinen sind oft außerhalb der Reichweite anderer Waffen die sonst nützlich wären, wie Kriegsbögen, Stolperfallen oder Schleudern. Aber auch sonst bekommt ihr fast jeden Feind mit zwei Schüssen der Fortgeschrittenen Pfeile schnell in einen Elementarzustand, da ihr einen Jägerbogen auch überspannen könnt.

Schmiedestoss

Typ: Scharfschussbogen

Fundort: Kaufbar für 80 Arenamarken bei Dukkah.

Der Schmiedestoss ist perfekt, wenn ihr Teile abbrechen, oder Gegner in den Plasma-Zustand versetzen wollt. Mit Ziehgeschwindigkeit +25% und Überspannen-Schaden +25% erledigt ihr selbst mittelgroße Maschinen lang bevor sie euch erreichen. Einziger Wermutstropfen sind die fehlenden Abriss-Präzisionspfeile.

Der Sprengschläger

Typ: Bolzenschießer

Fundort: Kaufbar für 80 Arenamarken bei Dukkah.

Diese Waffe ist ein Monster. Bolzenschießer sind nicht mehr so überstark wie im ersten Horizon, denn ihr seid langsam und das Nachladen dauert ewig. Aber der Sprengschläger hat so viel Power, dass eine Salve sogar mittelgroße Maschinen wie Grimmhörner zerlegt. Das liegt vor allem an den durchdringenden Bolzen, die Rüstung einfach ignorieren. Damit trefft ihr oft gleich mehrere Schwachpunkte, was zu tödlichen Kombos führt.

Der Himmelstöter

Typ: Stachelwerfer

Fundort: Erledigt die Quest Der Heimweg im Landfall.

Stachelwerfer gehören zu den besten Waffen des Spiels und der Himmelstöter setzt nochmal einen oben drauf. Wir haben die gesamte Arena mit dieser Waffe abgeschlossen. Die fortgeschrittenen Sprengstachel zerlegen wirklich alles. Legt noch fünf Spulen vom Typ Sprengschaden +15% in die Waffe und los geht das Feuerwerk. Passt nur auf, dass Sprengschaden Teile zerstört und nicht abbricht. Zum Farmen bestimmter Teile nützt die Waffe also nichts.

Flügel der Zehn

Typ: Sprengschleuder

Fundort: Als Belohnung, wenn ihr alle Flugschreiber im Gedenkhain abgebt.

Auf dem Papier sehen die Flügel der Zehn super aus. Besonders die kritischen Treffer und die Chance auf sofortigen Plasmastoß sind klasse. Aber in der Praxis ist der Himmelstöter besser, wenn es um Sprengwaffen geht. Wir haben Schleudern lieber als Möglichkeit genutzt, um Elementare Zustände zu nutzen. Denn sie sind eine der wenigen Waffen, die Löschwasser verursachen.

Bastlers Stolz

Typ: Stolperfalle

Fundort: Schließt alle Jagdgebiete ab.

Wir sind ehrlich. Stolperfallen in Horizon Forbidden West sind nicht sonderlich gut. Andere Waffen verursachen bessere Elementar-Effekte, Schlagen schneller nieder und sind weniger fummelig zu benutzen. Unter den Einäugigen ist dann aber Bastlers Stolz zumindest König, auch wenn die Drähte schon sehr speziell sind.

Carjas Verderben

Typ: Kriegsbogen

Fundort: Schließt die vier Maschinenrennen ab und lootet die Kiste.

Dieser Kriegsbogen ist nicht schlecht, wenn ihr gerne im Nahkampf bleiben möchtet. Kleine Maschinen erledigt ihr auch sehr effizient, genauso Gegner, die gegen Feuer schwach sind. Nur die Fähigkeiten-Auswahl ist etwas eingeschränkt, genauso wie die Munitonsauswahl.

Rückkehr der Ahnin

Typ: Häckslerhandschuh

Fundort: Schließt alle Reliktruinen ab und bringt die Relikte nach Glimmerwinkel.

Häckslerhandschuhe sind Geschmackssache. Entweder ihr liebt sie oder ihr werdet sie nicht einmal benutzen. Wenn ihr aber gut im Fangen seid, dann geht nichts über die Rückkehr der Ahnin. Korrodiert Gegner und schneidet mit wenigen Würfen alles ab, was ihr zum Upgraden braucht. Jedes einzelne Upgrade werdet ihr direkt spüren.