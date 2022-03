Horizon Forbidden West: Die Chancen für einen New Game Plus-Modus stehen gut

Horizon Forbidden West ist jetzt einige Wochen erhältlich und dementsprechend dürften viele Fans das Spiel bereits beendet haben. Da stellt sich für einige natürlich die Frage, wie es mit einem möglichen New Game+ aussieht: Gibt es einen New Game Plus-Modus in Horizon Forbidden West? Beziehungsweise: Wie stehen die Chancen, dass so ein Modus noch seinen Weg ins Spiel findet? Wir haben zumindest ein paar Antworten für euch, die euch vielleicht helfen.

Horizon Forbidden West: So steht es um einen möglichen New Game Plus-Modus

Darum geht's: Als New Game+ wird in den meisten Spielen ein Modus bezeichnet, der es euch erlaubt, das Spiel noch einmal ganz von vorn anzufangen, allerdings mit sämtlichen Freischaltungen, Skills und Verbesserungen (manchmal auch Waffen), die ihr vorher erst im Verlauf der Story erhalten habt. Viele Fans nutzen das sehr gern, um die Spiele noch einmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad anzugehen.

Hier könnt ihr euch nochmal unseren GamePro-Test zu Horizon Forbidden West in Videoform ansehen:

Hat Horizon Dawn ein New Game+? Nein, momentan noch nicht. Aktuell gibt es also keine Möglichkeit, nach dem Beenden der Hauptstory mit allen freigeschalteten Extras einfach nochmal von vorn anzufangen, um sich einer größeren Herausforderung zu stellen.

Kommt der New Game Plus-Modus noch? Höchstwahrscheinlich. Es gibt zwar aktuell noch keine entsprechende Ankündigung, aber die Chancen stehen gut, dass Entwicklerstudio Guerrilla den New Game Plus-Modus irgendwann noch nachreicht. Zumindest war das auch beim Vorgänger Horizon Zero Dawn so: Zunächst gab es kein New Game+, es wurde aber später noch per Patch hinzugefügt.

So lang könnte es dauern: Wenn wir beim Vergleich zum Vorgänger bleiben, eventuell um die vier Monate. So lange hat es jedenfalls bei Horizon Zero Dawn gedauert, bis ein New Game Plus-Modus samt neuem, höherem Schwierigkeitsgrad und dem Patch auf Version 1.30 veröffentlicht wurde. Das muss aber natürlich nicht unbedingt heißen, dass es bei Horizon Forbidden West ganz genau so läuft.

Für Horizon Forbidden West wurde kürzlich erst das Update mit Patch 1.07 ausgerollt. Der behebt unter anderem etliche Questfehler und andere Kleinigkeiten. Einige andere technische Schwierigkeiten bestehen aber weiterhin, es ist also noch mit folgenden Patches und Bugfixes zu rechnen.

Seid ihr mit Horizon Forbidden West schon durch und wünscht euch einen New Game Plus-Modus?