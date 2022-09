Horizon Forbidden West: Open-World-Hit für PS4 + PS5 jetzt im Angebot der Woche

Horizon Forbidden West ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Ihr bekommt den im Frühjahr erschienenen Open-World-Hit sowohl in den Standardversionen für PS4 und PS5 als auch in der Deluxe Edition günstiger. Die PS4-Version kostet noch 49,69€ statt 69,99€, die PS5-Version 59,99€ statt 79,99€. Die Deluxe Edition, die neben beiden Versionen auch den Soundtrack, das Artbook und einen Comic in digitaler Form sowie diverse Ingame-Gegenstände enthält, gibt es für 69,29€ statt 89,99€. Hier findet ihr die Angebote:

Die Deals sind heute gestartet und laufen noch bis 1 Uhr morgens am 29. September.

Wie gut ist Horizon Forbidden West?

Tolle Grafik & spannende Kämpfe: Horizon Forbidden West bringt das Kunststück fertig, nicht nur größer, sondern auch noch mal deutlich hübscher zu sein als der ohnehin schon schöne Vorgänger Horizon Zero Dawn. Selbst auf der PS4-Version könnt ihr atemberaubende Landschaften und hervorragend animierte Robotertiere bestaunen. Aber auch das Gameplay fühlt sich noch besser an, was nicht zuletzt daran liegt, dass die Vielfalt an Monstern mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Schwachpunkten noch größer geworden ist. Wenn ihr im Kampf bestehen wollt, braucht ihr deshalb nicht nur schnelle Reaktionen, sondern auch stets die richtige Taktik.

Neue Weltuntergangs-Story: Im Grunde ist Horizon Forbidden West seinem Vorgänger nur in einem Punkt nicht überlegen, nämlich bei der Story. Die Geheimnisse rund um die untergegangene Zivilisation sind schließlich schon in Zero Dawn gelüftet worden. Die neue Geschichte rund um einen drohenden Weltuntergang kann damit leider nicht ganz mithalten. Die Erkundung der Spielwelt bleibt trotzdem spannend, unter anderem, weil diese so abwechslungsreich geraten ist: Wir durchstreifen verschneite Gebirgsketten und dichten Dschungel, besichtigen die Ruinen von Las Vegas in der Wüste und erforschen an der Westküste die Überreste San Franciscos.

Mehr über die vielen Stärken und wenigen Schwächen von Horizon Forbidden West könnt ihr in unserem ausführlichen Test erfahren:

