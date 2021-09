Horizon Forbidden West: Chaos um kostenloses PS5-Upgrade sorgt für kurioses Preis-Schlupfloch

Zuerst hieß es, Horizon Forbidden West erhalte ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Version, wenn ihr es euch auf der PS4 kauft. Dann wurde kürzlich überraschend bekannt, dass es dieses Gratis-Upgrade doch nicht mehr geben soll. Das kam bei sehr vielen Fans gar nicht gut an, weshalb Sony es sich nochmal anders überlegt hat: Das kostenlose Upgrade auf die PS5-Version kommt doch.

Weil die PS5-Version aber eigentlich 10 Euro beziehungsweise Dollar teurer ist, sorgt das Ganze jetzt für die ziemlich kuriose Situation, dass ihr als PS5-Besitzer*in am besten die PS4-Version kauft. So bekommt ihr Zugriff auf beide Versionen und spart dabei auch noch Geld.

Was ist da los bei Sony? Horizon Forbidden West kostet im Doppelpack weniger als für PS5 allein

Darum geht's: Wenn ihr euch die PS4-Fassung von Horizon Zero Dawn kauft, erhaltet ihr nicht nur die PS4-Fassung, sondern auch das kostenlose Upgrade auf die PS5-Version. Ihr habt dann also beide Versionen zum Preis von einer. Das Interessante daran: Die PS4-Version kostet weniger als die PS5-Version, die euch auch nur Zugriff auf die eine Version für die PS5 gibt.

Dieses ziemlich verwirrende wie kuriose Preis-Chaos bedeutet anscheinend: Wer eine PS5 besitzt und Horizon Forbidden West kaufen will, sollte nicht zur PS5-Version greifen – so seltsam das auch klingen mag. Stattdessen fahrt ihr deutlich besser und günstiger, wenn ihr euch die PS4-Fassung mit dem kostenlosen Upgrade holt.

Wie kommt es dazu? Sony hat sich hier offenbar schlicht und ergreifend gehörig verkalkuliert. Erst hieß es, alle PS5-Launchtitel, die auch für PS4 erscheinen, bekommen ein Gratis-PS5-Upgrade. Also auch Aloys neues Abenteuer. Aber dann wurde Horizon Forbidden West verschoben und war wohl damit kein Launchtitel mehr. Für Sony war damit klar: Dann gibt es auch kein Gratis-Upgrade.

Für die meisten Fans war die Enthüllung aber ein Schlag in die Magengrube. Vor allem in Verbindung damit, dass ein späteres Aufstocken auf eine der deutlich teureren Versionen, die ein PS5-Upgrade enthalten, nicht mehr möglich sein sollte. Dementsprechend hagelte es herbe Kritik an der Entscheidung, bis Sony zurückruderte. Jetzt kommt das kostenlose PS5-Update doch noch:

PS5-Spiele sind teurer: Da die PS5-Titel aber generell alle etwas mehr kosten sollen, als es bei den PS4-Spielen der Fall ist, ergibt das in diesem Fall überhaupt keinen Sinn mehr. In Zukunft soll es bei Titeln wie dem nächsten God of War oder Gran Turismo 7 dann so laufen, dass das PS5-Upgrade rund 10 US-Dollar kostet. Das wurde jetzt zumindest schon mal vorsorglich so angekündigt.

Wann erscheint Horizon Forbidden West?

Wenn ihr eine der vielen PS4-Editionen von Horizon Forbidden West vorbestellt habt, markiert euch schon mal den 18. Februar 2022 im Kalender. Dann erscheint Aloys neues Abenteuer für PS4 und PS5. Ursprünglich sollte der Tital 2021 erscheinen, aber durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und für eine bessere Work-Life-Balance der Mitarbeitenden wurde es verschoben.

Und jetzt die große Preis-Frage: Kauft ihr euch die PS4- oder die PS5-Version von Horizon: Forbidden West?