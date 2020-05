Horizon Zero Dawn-Comic: Alle Cover und Release der 1. Ausgabe enthüllt

Der Comic-Verlag Titan Comics enthüllte per Twitter alle Cover zur 1. Ausgabe des Horizon Zero Dawn Comics. Zusätzlich aktualisierten sie das Veröffentlichungsdatum auf den 5. August 2020. Damit beginnt im Sommer eine neue Geschichte Rund um Aloy und der Jägerin Talanah, die sich neuen Bedrohungen in der postapokalyptischen Welt stellen müssen.

Neue Infos zum Horizon Zero Dawn-Comics enthüllt

Mit der Enthüllung von Titan Comics stehen nun alle Cover zur 1. Ausgabe der Comic-Serie fest, die auf Horizon Zero Dawn aufbaut.

Die Cover wurden von der Künstlerin Ann Maulina gestaltet, die unter anderem auch die Box Art-Illustrationen zu Coffee Talk beisteuerte. Titan Comics zeigt alle Cover auf gamesradar.com.

Wann erscheinen die HZD-Comics?

Auch zum Releasetermin gibt es neue Informationen. Der Tweet datiert die Veröffentlichung der ersten Ausgabe des Comics auf den 5. August 2020, statt auf den bisher angedachten 22. Juli 2020. Damit kommt der Horizon Zero Dawn Comic in digitaler oder physischer Form um einige Tage später.

Worum geht es in den Comics?

Die Comic-Serie basiert auf dem PS4-Exklusivtitel Horizon Zero Dawn, der nun auch im Sommer auf den PC kommen soll. Die Geschichte des Comics spielt dabei nach den Geschehnissen des Spiels, und stammt aus der Federn von Anne Toole, die bereits an der Geschichte des Spiels mitgeschrieben hat.

Aloy ist zurück: Der Horizon Zero Dawn-Comic dreht sich um die Jägerin Talanah, die die verschollene Aloy sucht. Damit bringt der Comic die Spiele-Protagonistin Aloy zurück, wenn auch in einer anderen Position. Auf ihrer Suche muss sich Talanah Bedrohungen wie neuen Killermaschinen stellen, die in der postapokalyptischen Welt aufgetaucht sind.

Was haltet ihr von einer Comic-Serie zu Horizon Zero Dawn?