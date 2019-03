Horizon Zero Dawn - So habt ihr den Donnerkiefer noch nie gesehen

Der Donnerkiefer ist eine der stärksten Maschinen-Wesen im PS4-Blockbuster Horizon Zero Dawn, war aber nicht immer so bedrohlich. Guerilla Games lässt uns jetzt nämlich ein weiteres Mal einen Blick hinter die Kulissen des Action-RPGs werfen und zeigt, wie das Monster zu Beginn der Entwicklung einmal ausgesehen hat.

So habt ihr den Donnerkiefer noch nicht gesehen

Zur Feier des zweiten Geburtstages von Horizon Zero Dawn, teilt Guerilla Games jetzt einige spannende Geschichten aus der Entwicklungsphase des Spiels.

Einige Fakten kennen wir bereits. Zum Beispiel, dass sich im Prototypen von Horizon Zero Dawn nicht Heldin Aloy, sondern ein Killzone-Charakter durch die Maschinen-Monster schlug.

Ein Fakt ist aber neu: Die erste Maschine, die Guerilla Games für das Spiel entworfen hat, war der Donnerkiefer. Und der sah in der frühen Entwicklungsphase wie ein bunter Plastik-T-Rex aus, mit dem normalerweise vielleicht nur Kleinkinder spielen würden.

Der Sinn hinter dem "Spielzeug"-Monster? Wie Managing Director Hermen Hulst in einem Post auf dem PlayStation-Blog erklärt, stellt jeder bunte Block an dem Modell einen bestimmten Part der Maschine dar, die wir im Spiel abschießen können. So konnten die Entwickler im Prototypen Trefferzonen vereinfacht darstellen, bevor sie den finalen Look des Donnerkiefers ins Spiel implementierten.

Horizon Zero Dawn ist exklusiv für die PS4 erhältlich. Was die Maschinen von Horizon Zero Dawn so besonders macht, erkläre ich euch in meiner Kolumne.

