Guerrilla Games war vor Horizon Zero Dawn für die Killzone-Reihe bekannt. Jetzt zieht das komplette Entwickler-Studio in ein größeres Gebäude um. Das schafft Platz für mehr Mitarbeiter: Insgesamt soll die Angestellten-Zahl von aktuell 250 auf 400 ansteigen.

Außerdem verrät Guerrilla Games, dass die zusätzlichen Mitarbeiter sowohl an neuen, als auch an existierenden Titeln arbeiten werden. Was wiederum bedeutet, dass uns wahrscheinlich Fortsetzungen zu Horizon Zero Dawn und zu Killzone: Shadow Fall erwarten.

Guerrilla Games wächst & zieht um

Die für Horizon Zero Dawn gefeierten Entwickler suchen offenbar schon seit Längerem eine neue Bleibe. Jetzt haben sie sie gefunden: Das Studio bleibt in Amsterdam, wechselt allerdings das Gebäude. Insgesamt stehen dem Team jetzt fünf Stockwerke zur Verfügung, die genug Platz für größere Sound- und Motion Tracking-Studios bieten.

"Wir werden es in einen Palast verwandeln. Unser Gemeinschaftsraum ist im höchsten Stockwerk mit der allerschönsten Aussicht."

"Spiele, die auf existierenden Titeln basieren"

Die Arbeit an Horizon Zero Dawn hat sechseinhalb Jahre gedauert. In Zukunft sollen die Guerrilla Games-Spiele aber alle zwei bis drei Jahre veröffentlicht werden. CEO Hermen Hulst erklärt, das Wachstum ermögliche auch, schneller Spiele zu entwickeln.

"Wir haben an Horizon sechseinhalb Jahre gearbeitet, was wirklich außergewöhnlich ist: Wir wollen alle zwei bis drei Jahre Spiele veröffentlichen, sowohl neue Titel, als auch Spiele, die auf existierenden Titeln basieren."

Da Guerrilla Games außer Horizon und Killzone keine Franchises besitzt und hier von mehreren Spielen die Rede ist, wirkt es sehr wahrscheinlich, dass wir in Zukunft zu beiden Spielereihen zurückkehren. Höchst interessant dürfte allerdings auch werden, was die Macher als nächste, neue IP in der Pipeline haben.

Worauf hofft ihr? Was erscheint eurer Meinung nach als nächstes von Guerrilla Games?

