Top-Deal für PS5: Eines der besten Horrorspiele aus 2023 gibt’s jetzt günstig wie nie bei Amazon

Zum Fürchten gut: Das Dead Space Remake könnt ihr jetzt bei Amazon für PS5 zum Bestpreis abstauben.

Bei Amazon könnt ihr gerade mit dem Dead Space Remake eines der besten Horror-Spiele des letzten Jahres günstig abstauben. Die PS5-Version kostet nur noch schlappe 23,56€ (UVP: 79,99€) und ist damit laut Vergleichsplattformen günstig wie nie zuvor. Die Version für Xbox Series X ist mit 24,86€ nicht viel teurer. Hier findet ihr das Schnäppchen:

Amazon macht übrigens keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Der Deal kann also jederzeit wieder enden.

Wie gut ist das Dead Space Remake?

Das 2023 erschienene Dead Space Remake kam sowohl bei Kritiker*innen als auch bei Fans sehr gut an. Der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei stolzen 89 Punkten und auch unsere GamePro-Tester waren begeistert, wie ihr hier nachlesen könnt:

Es handelt sich um eine weitgehend originalgetreue Neuauflage des Spiels aus 2008. Neben grafischen Verbesserungen gibt es allerdings auch neue Dialoge, in denen nun auch der Protagonist spricht. Wir schlüpfen in die Rolle des Techniker Isaac Clarke, der nachsehen will, warum die Kommunikation zu einem riesigen Bergbauraumschiff abgebrochen ist. Dort muss er feststellen, dass sich die Besatzung in blutrünstige Monster verwandelt hat.

Seinen Ruf als Horrorklassiker hat sich Dead Space vor allem durch seine dichte Atmosphäre verdient. Diese kommt nicht zuletzt durch die toll animierten und wirklich furchterregenden Gegner sowie den gekonnten Einsatz von Licht und Schatten zustande. Diese Stärken baut das Remake mit seinen neuen technischen Möglichkeiten konsequent aus.

Durch seine tollen Waffen und das hervorragende Trefferfeedback hat der Horror-Shooter allerdings auch spielerisch einiges zu bieten. Besonders hervorzuheben ist der Plasma-Cutter, mit dem wir Feinden präzise Arme und Beine abtrennen können, wenn wir geschickt genug sind. Dabei geht es mehr um Taktik als um Gewaltdarstellung: Gegner auf diese Weise zu verlangsamen oder ihnen einen Teil ihrer Angriffskraft zu rauben, ist im Kampf überlebenswichtig.

