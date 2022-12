Amnesia bekommt einen neuen Teil mit offenerer Welt und das bereitet mir Sorgen

Wie bereits erwähnt, wird Amnesia: The Bunker für mich durch die Änderungen nicht sofort uninteressant. Generell bin ich Horrorspielen mit Schusswaffen auch alles andere als abgeneigt - aber eben nur, wenn sie eine gute Balance finden; und das ist das Schwierige. Es passiert nämlich schnell, dass dadurch wie in Dead Space 3 entweder die Action überhand nimmt und ich mich zu mächtig fühle oder dass die Mechanik sich wie in The Chant so unbequem anfühlt, dass der Frustfaktor überwiegt.



Um zu überzeugen, muss das neue Amnesia da einen guten Mittelweg finden. Zudem gefallen mir lineare Strukturen für Horrorspiele oft besser als offene und zufallsgenerierte Konzepte. In diesem Genre - und gerade bei Frictional Games - sind mir nämlich die Storys wichtig, und die sind in linearen Levels oft einfacher zu erzählen; gerade, was das Pacing angeht.



Trotzdem hoffe ich, dass das Entwicklerteam meine Zweifel letztendlich ausräumen kann. Schließlich sieht das Setting herrlich unheimlich aus. Außerdem finde ich es spannend, dass wir eine laute Dynamo-Taschenlampe benutzen müssen, um der Dunkelheit zu entkommen, die Monster aber geräuschempfindlich sind. Dass Dunkelheitsmechanik und Kämpfe ebenfalls gut zusammen funktionieren können, hat übrigens Tormented Souls gezeigt.



Zudem muss sich zeigen, wie wichtig die Schusswaffe ist, beziehungsweise, ob die Stealth-Alternativen immer funktionieren und sich noch so nervenaufreibend anfühlen wie früher. Lange müssen wir gar nicht mehr warten, denn bereits im März ist es so weit.