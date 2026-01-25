Horror-Rollenspiel für PS5: Gruseliger Geheimtipp ist jetzt günstig!

Nicht zuletzt das ungewöhnliche Setting macht dieses Action-Rollenspiel zu etwas Besonderem.

Lust auf ein Action-Rollenspiel mit Horror-Setting? Dann könnt ihr euch bei Amazon gerade einen gruseligen PS5-Geheimtipp, der euch über 300 Jahre in die Vergangenheit schickt, im Angebot schnappen. Im Vergleich zum aktuellen Preis im PlayStation Store kommt ihr rund 55 Prozent günstiger weg. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Angebots. Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte, könnt ihr bei dem Händler gerade übrigens noch einige weitere PS5-Spiele günstiger abstauben:

Geisterjagd im 17. Jahrhundert: Das ist das Grusel-Rollenspiel für PS5

1:40 Banishers ist das düstere Rollenspiel der Life is Strange-Macher

Autoplay

Es geht hier um Banishers: Ghosts of New Eden. Das von Don’t Nod (Life is Strange, Vampyr) entwickelte Action-Rollenspiel schickt euch im späten 17. Jahrhundert ins heutige Massachusetts, wo ihr in die Rolle des Geisterjägers Red schlüpft. Die historische Spielwelt gehört durch das düstere, stimmungsvolle Artdesign zu den Highlights des Spiels. Es handelt sich übrigens prinzipiell um eine Open World, allerdings mit begrenzter Bewegungsfreiheit.

Ähnlich wie in The Witcher macht ihr Jagd auf die übernatürlichen Wesen, müsst aber oft erst mal ein bisschen Detektivarbeit leisten, um sie überhaupt aufzuspüren. Während eurer Nachforschungen erfahrt ihr mehr über die individuellen Geschichten der Geister, stellt dabei jedoch manchmal fest, dass nicht sie, sondern eher die Lebenden die Bösen sind. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann die Seiten wechseln und stattdessen den Menschen den Garaus machen, was aber Auswirkungen auf den weiteren Handlungsverlauf hat.

Das 17. Jahrhundert wird in Banishers: Ghost of New Eden nicht nur gruselig, sondern auch hübsch in Szene gesetzt.

Kommt es zum Kampf, könnt ihr auf verschiedene Nahkampf- und Schusswaffen zurückgreifen, aber auch auf die Hilfe eurer Assistentin Antea zählen. Diese wurde nämlich ermordet und ist nun selbst ein Geist geworden, der euch mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten zur Seite steht. Während ihr eure Aufträge erledigt, versucht ihr nebenbei, die mysteriösen Umstände ihres Todes aufzuklären. Ihr könnt spontan per Tastendruck zwischen Red und Antea wechseln.

Banishers: Ghosts of New Eden ist zwar kein perfektes Spiel. Dass es nicht das ganz große AAA-Budget hatte, merkt man ihm hier und da durchaus an. Spielerisch ist das Grusel-Rollenspiel trotzdem mindestens sehr solide, zumal es einige spektakuläre Bosskämpfe zu bieten hat. Zudem machen vor allem die packende Horror-Atmosphäre und das unverbrauchte Setting Banishers zu etwas Besonderem. Der Geheimtipp ist daher auf jeden Fall mal einen Blick wert.